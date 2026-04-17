Τέσσερις συλλήψεις σε ελέγχους για το ΑΕΚ-Ράγιο Βαγιεκάνο -Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και καπνογόνο ναυτικής χρήσης - iefimerida.gr

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχων στο πλαίσιο της αναμέτρησης ΑΕΚ-Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας συνελήφθησαν ένας 27χρονος, ένας 28χρονος, ένας 30χρονος και ένας 55χρονους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και καπνογόνο ναυτικής χρήσης

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια σωματικών ελέγχων έξω από τις θύρες της Allwyn Arena πριν την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ, βρέθηκε στην κατοχή του 28χρονου μικροποσότητα κοκαΐνης, ενώ τόσο ο 27χρονος όσο και ο 30χρονος κατείχαν μικροποσότητα κάνναβης.

Επιπλέον, στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε καπνογόνο ναυτικής χρήσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.