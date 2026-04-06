Αλεξανδρούπολη: Πέντε συλλήψεις για παράνομη αλιεία 16.000 αχινών - iefimerida.gr

Περισσότερους από 16.000 αχινούς, συνολικού βάρους 820 κιλών, αλίευσαν παράνομα πέντε άτομα ηλικίας 22, 35, 39, 39 και 40 ετών στην Αλεξανδρούπολη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος σήμερα -τις πρώτες πρωινές ώρες- στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν πέντε ημεδαπούς, ηλικίας 22, 35, 39, 39 και 40 ετών, για παράβαση των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 65/2014 «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού», με τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν.Δ. 420/1970 «Aλιευτικός κώδικας» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986 «Υποβάθμιση περιβάλλοντος» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία».

Ψάρεψαν 16.250 αχινούς βάρους 820 κιλών

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε «μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και διενέργεια ελέγχου, σε Ε.Ι.Χ. όχημα με τρέιλερ εντός του επιβατικού λιμένα Αλεξανδρούπολης, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω ημεδαποί είχαν προβεί από κοινού στην αλιεία, μεταφόρτωση και μεταφορά, με σκοπό την εμπορία, είκοσι πέντε σάκων που περιείχαν συνολικά 16.250 τεμάχια αχινών, συνολικού καθαρού βάρους 820 κιλών, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, σε μη επιτρεπόμενη ποσότητα και ενώ μεγάλο μέρος αυτών ήταν κάτω των προβλεπόμενων διαστάσεων».

Σημειώνεται πως οι αρχές μετά τις συλλήψεις έριξαν τους αχινούς και πάλι στη θάλασσα. Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ