Συγκρούστηκαν δύο τουριστικά σκάφη στους Αντίπαξους -Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας - iefimerida.gr

Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στους Αντίπαξους και πιο συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, το ένα από τα δύο σκάφη, με δέκα επιβαίνοντες, κατέπλευσε στον νέο λιμένα Παξών.

Τρεις από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών.

Το δεύτερο επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, με 203 επιβαίνοντες, πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων σε κανένα από τα δύο σκάφη.