Σύγκρουση on air Σδούκου-Παπαδοπούλου: «Θα μας βουλώσετε το στόμα; Απαντήστε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες» - iefimerida.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι σήμερα το πρωί στον αέρα του Action 24 ανάμεσα στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Αφορμή αποτέλεσαν αρχικά οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, η κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας και το ζήτημα της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

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«Εσείς συντάσσεστε με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς;»

Ωστόσο, η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν η Αλεξάνδρα Σδούκου κατηγόρησε την άλλη πλευρά ότι συντάσσεται «με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς», προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Άννας Παπαδοπούλου, η οποία χαρακτήρισε τις αιχμές περί πατριωτισμού «ασόβαρες» και «προσβλητικές».

«Εσείς συντάσσεστε με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς;» ρώτησε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Τις υπόνοιες αυτού του είδους περί πατριωτικού, αφήστε τες», απάντησε η Άννα Παπαδοπούλου:

Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σας μιλώ με σοβαρότητα».

Άννα Παπαδοπούλου: «Χωρίς καμία σοβαρότητα μου μιλάτε όταν λέτε ότι ταυτιζόμαστε με την τουρκική αντιπολίτευση. Αυτό είναι ασόβαρο, με συγχωρείτε, και προσβλητικό».

«Ήρεμα λίγο. Να το πάμε λίγο ήρεμα, γιατί είναι πρωί και ο κόσμος δεν έχει κανέναν λόγο να ακούει υψωμένες τις φωνές μας», απάντησε η κυρία Σδούκου.

Ένταση για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019

Η ένταση συνεχίστηκε και όταν η συζήτηση στράφηκε στη διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019.

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«Να μιλήσει ο κύριος Κοντονής. Όταν όμως κλήθηκε στη Δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο. Η ΝΔ ήρθε και μίλησε για χρηματισμό, ο κύριος Κοντονής δεν μίλησε για χρηματισμό. Όταν η κυβέρνηση βρίσκει τα δύσκολα η εύκολη διέξοδος είναι να επιστρέφουμε στο παρελθόν και να μιλάμε για το 2019 και τους Ποινικούς Κώδικες», είπε η Αννα Παπαδοπούλου.

«Θα μας απαγορεύσετε, κυρία Παπαδοπούλου, να ασκήσουμε κριτική για τα έργα και τις ημέρες σας; Θα μας βουλώσετε το στόμα δηλαδή;» απάντησε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Όχι, κυρία Σδούκου. Να μας απαντήσετε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες σήμερα».

Στην κουβέντα παρενέβη και ο παρουσιαστής της εκπομπής Δημήτρης Καμπουράκης.

-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Εγώ είδα τον κύριο Τσίπρα που πήγε στο Παρίσι να κάνει τον επαναστάτη των δρόμων και από εκεί μας έστειλε ένα μηνυματάκι να κλείσουμε το στόμα μας. Επειδή είπαμε ότι την εποχή που κυβέρνησε άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα για κάποια αδικήματα».

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-Άννα Παπαδοπούλου: «Δεν είπατε αυτό, κυρία Σδούκου, δεν είπατε αυτό».

-Δημήτρης Καμπουράκης: «Αυτό που είπε ο Άδωνις, είπε ότι πήρε λεφτά, ότι χρηματίστηκε».

-Άννα Παπαδοπούλου: «Εσάς ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό ως εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας;».

-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Ο αρμόδιος υπουργός προειδοποίησε ότι, εάν περνούσαν αυτές οι διατάξεις, ενδεχομένως εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα».

-Άννα Παπαδοπούλου: «Κυρία Σδούκου, είπε ο κύριος Μαυρωτάς, γενικός γραμματέας της κυβέρνησής σας από το 2019 μέχρι σήμερα, είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα έργο επιστημονικό που πρέπει να ψηφιστεί».

-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Επειδή είστε νέα και σοβαρή γυναίκα, εδώ έχω μπροστά μου πολλά αδικήματα που την εποχής σας μειώθηκαν οι ποινές. Βιασμός, ενδοοικογενειακή βία, παθητική δωροδοκία, εμπρησμός σε δάση και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα αδικήματα συμφωνείτε να μειωθούν οι ποινές; Θέλετε τα κακουργήματα να γίνονται πλημμελήματα; Και σας ρωτώ σε προσωπικό επίπεδο».

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-Άννα Παπαδοπούλου: «Είμαι ποινικολόγος, έχω επιστημονική και πολιτική άποψη επ' αυτού».

-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Τι σκεπτικό έχει να μειώνετε τις ποινές;».

Δείτε το απόσπασμα από το Action

Ακολουθεί όλος ο διάλογος από την εκπομπή του ACTION 24