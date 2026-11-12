 Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα -Διασωληνώθηκε παιδί, τραυματίστηκε σοβαρά ο πατέρας του [βίντεο]
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα -Διασωληνώθηκε παιδί, τραυματίστηκε σοβαρά ο πατέρας του [βίντεο]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα / Φωτογραφία: onlarissa

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης έξω από τη Λάρισα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και ένα παιδί σε ειδικό κάθισμα, συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό.

Σύμφωνα με το onlarissa, o 30χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο υπέστη συντριπτικά κατάγματα, ενώ το παιδί, ηλικίας 2,5 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Λάρισας.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός στους επιβαίνοντες του λεωφορείου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο έγινε μία άμορφη μάζα σιδερικών στο εμπρόσθιο μέρος του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που ανέσυραν τον τραυματία πατέρα και το παιδί.

Εικόνες από το σημείο που σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα

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*Φωτογραφίες: onlarissa

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