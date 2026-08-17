Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε σε καλώδια», κατέθεσαν οι διασωθέντες - iefimerida.gr

Νεότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στη Δυτική Αττική.

Στο επίκεντρο της σχετικής έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις των δύο διασωθέντων, του Βρετανού κυβερνήτη και του Έλληνα μεταφραστή.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι δύο άνδρες που σώθηκαν υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν και είχαν την εντύπωση ότι έπεσαν σε καλώδια ρεύματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα των αστυνομικών «τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον» απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη «Φλόγα», την κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, καθώς και ότι η εντολή ήταν όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνοι ρίψη στη φωτιά. «Δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και άλλο, τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση», φέρονται να υποστήριξαν.

Άκουσαν τους χειριστές του τρίτου ελικοπτέρου

Oι δύο διασωθέντες φέρονται να κατέθεσαν, επίσης, ότι επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο ενός σχηματισμού που επιχειρούσε στο μέτωπο της πυρκαγιάς και ακολουθούσαν το προπορευόμενο πτητικό μέσο, το οποίο είχε τον ρόλο του «αρχηγού» του σχηματισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάποια στιγμή άκουσαν τους χειριστές ενός τρίτου ελικοπτέρου να αναφέρουν ότι προσεγγίζουν τη θέση τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουν ληφθεί πάνω από 15 καταθέσεις -Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες των πληρωμάτων

Την προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα στελέχη της οποίας έχουν λάβει μέχρι στιγμής περισσότερες από 15 καταθέσεις.



Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα αναμένεται να αποτελέσουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ των πληρωμάτων και του συντονιστή την ώρα της επιχείρησης.

Οι Αρχές θα αντιπαραβάλουν όσα έχουν καταθέσει οι επιζώντες με το περιεχόμενο των συνομιλιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Επειδή στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται πολλοί εξειδικευμένοι κωδικοί, η ανάλυσή τους δεν θα πραγματοποιηθεί από αστυνομικούς, αλλά από ειδικούς με γνώση της αεροναυσιπλοΐας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελευταίοι θα καταθέσουν οι συντονιστές

Το πόρισμα από την ανάλυση των συνομιλιών, μαζί με τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που έχει ορίσει η Εισαγγελία και των τεχνικών συμβούλων των εμπλεκόμενων πλευρών, θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.

Σε αυτήν θα συμπεριληφθούν και όλες οι καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί, προτού ο φάκελος της υπόθεσης υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τελευταίοι αναμένεται να καταθέσουν όσοι είχαν τον ρόλο του συντονιστή την επίμαχη ώρα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.