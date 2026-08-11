Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο τουριστικών σκαφών στους Αντίπαξους - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στους Αντίπαξους, όταν συγκρούστηκαν δύο τουριστικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι.

Tο ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο μετέφερε 10 επιβαίνοντες, κατέπλευσε στο νέο λιμάνι των Παξών, ενώ τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών για εξετάσεις.

Το δεύτερο σκάφος, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες, συνεχίζει αυτοδύναμα την πορεία του προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο σκαφών

Σε βίντεο-ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το Star, φαίνεται το δεύτερο σκάφος, ενώ το άλλο σφήνωσε στο μπροστινό του τμήμα, έπειτα από τη σύγκρουση.

Δείτε εικόνες από το μικρό σκάφος μετά τη σύγκρουση

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Τι λέει στο iefimerida για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, ανέφερε τα εξής: «Το σοβαρό περιστατικό σύγκρουσης σκαφών στους Παξούς προκαλεί έντονη ανησυχία και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Σε μια περίοδο όπου η θαλάσσια κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για απροσεξία, αμέλεια ή λανθασμένους χειρισμούς. Πίσω από κάθε σκάφος υπάρχουν ανθρώπινες ζωές και η προστασία τους πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ζητώ την πλήρη και άμεση διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια και να αποδοθούν, όπου απαιτείται, οι ευθύνες.

Η θάλασσα απαιτεί γνώση, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό. Ένα λάθος στη θάλασσα μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε τραγωδία».