Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» - iefimerida.gr

Συγκλονισμένος εμφανίζεται ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το βαν όπου επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Από το τροχαίο-σοκ που σημειώθηκε έχασαν τη ζωή τους 7 άτομα, ενώ ακόμη 3 τραυματίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Καρασέβες. Το βαν, όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, επιχείρησε προσπέραση, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με συνέπεια να διαλυθεί ολοσχερώς.

Η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας

Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία «καρφώθηκε» το βαν με τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας στη Γαλλία, μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος σε Μέσο της χώρας του.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Libertatea της Ρουμανίας για το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6, είπε μεταξύ άλλων: «Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη».

Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το χθεσινό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι το χειρότερο που έχει γίνει στην κομητεία της Τιμισοάρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Τελικός προορισμός των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν η Λιόν, για το ματς του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη γαλλική ομάδα για το Europa League.

Το σοκαριστικό τροχαίο [προσοχή, σκληρές εικόνες]

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. Ήδη εξετάζεται βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από το βαν, ώστε να αποσαφηνιστεί η πορεία του πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού. Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Το βυτιοφόρο μετά τη σύγκρουση με το βαν / Φωτογραφία: lugojinfo

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή επαφής με άλλο όχημα πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.

Το μοιραίο βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ / Φωτογραφία: lugojinfo