Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτώς: «Έχασα τη ζωή μου -Ό,τι της έκαναν, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά στη φυλακή» - iefimerida.gr

Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτώς από την Κεφαλονιά, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της πριν από μερικές ημέρες.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της αδικοχαμένης Μυρτώς είπε: «Τι να σας πω, έχασα όλη τη ζωή μου. Η Μυρτώ δεν έπινε ούτε καφέ, μόνο νερό και χυμό. Έκανα δύο δουλειές για να μην της λείπει τίποτα. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί όλοι ασχολήθηκαν, έπεσαν πάνω στο παιδί μου. Αυτοί που σκότωσαν το παιδί είχαν σχέδιο, να εξαφανίσουν το παιδί. Γιατί να μου το πετάξουν στον δρόμο; Γιατί να μην την πάνε νοσοκομείο, ή έστω να μας πάρουν ένα τηλέφωνο;»

Και συνέχισε η μητέρα της Μυρτώς: «Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή. Πρέπει να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά, εγώ έχασα ό,τι είχα να χάσω, η ζωή μου ήταν η Μυρτώ. Δεν ξέρω γιατί ήθελαν να την εξαφανίσουν, μπορεί να είχαν άλλους σκοπούς, να ήθελαν να την εκμεταλλευτούν».

Δείτε βίντεο: