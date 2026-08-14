Συγκλονίζει εθελοντής για τη φωτιά στη Χαλκιδική: Η χειρότερη ημέρα της ζωής μου, μας κυνηγούσαν οι φλόγες - iefimerida.gr

«Η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Μας κυνηγούσε η φωτιά». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο εθελοντής πυροσβέστης Νίκος Νικολής τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν όσοι ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική.

Ο εθελοντής πυροσβέστης Νίκος Νικολής, από την εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης ΟΦΚΑΘ, μίλησε στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Περίμετρος» για τις δύσκολες ώρες που έζησε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε τη φωτιά στη Χαλκιδική από τις πιο δύσκολες εμπειρίες που έχει αντιμετωπίσει, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούσαν οι εθελοντές.

«Μας κυνηγούσε η φωτιά, δεν ήξερες από πού ερχόταν»

«Η χειρότερη της ζωής μου» είπε ο κ. Νικολής, περιγράφοντας τη νύχτα που έζησε.

«Μας κυνηγούσε η φωτιά. Με όλα τα παιδιά του ΟΦΚΑΘ ό,τι διαταγή είχαμε πάρει, την εκτελέσαμε κανονικότατα. Από 'κει και πέρα, έχουμε να κοιμηθούμε 24 ώρες, ευελπιστούμε σε 1-2 ώρες να πάμε να ξεκουραστούμε. Οι φλόγες φούντωσαν ξαφνικά. Δεν ήξερες από πού έρχονταν. Ήταν η κόλαση», είπε χαρακτηριστικά.

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Όπως ανέφερε, η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η φωτιά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες κινδύνευσε και η ζωή των ανθρώπων που επιχειρούσαν στο σημείο.

«Γύριζε ο άνεμος, δεν ξέραμε πού να πάμε»

«Μπορέσαμε να φύγουμε, μας ειδοποίησαν. Έπρεπε να φύγουμε σε δευτερόλεπτα. Όχι μόνον εμείς, και πολλοί άλλοι. Η φωτιά ερχόταν από παντού, γύριζε ο άνεμος και δεν ξέραμε πού να πάμε και τι να κάνουμε» ανέφερε ο εθελοντής, περιγράφοντας την αγωνία που επικράτησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την έντονη κόπωση, οι εθελοντές παρέμειναν στο σημείο, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Όπως επισήμανε ο κ. Νικολής, δεν είχαν σκοπό να φύγουν από την περιοχή μέχρι να σβήσουν και οι τελευταίες εστίες.