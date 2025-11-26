Συγκλονίζει το «αντίο» του πατέρα του 19χρονου ΕΠΟΠ: «Γιε μου, σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές» - iefimerida.gr

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη Ρόδο.

Συγκλονιστικό είναι το «αντίο» του πατέρα του, ο οποίος τον αποχαιρετά με ανάρτησή του στο Facebook.



«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω, του γάμου σου αγάπη μου. Να 'χω χαρές να κάνω… Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες, αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες… καλή αντάμωση…» έγραψε.



Η κηδεία του 19χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.



Μιλώντας στο iefimerida.gr και τον Βασίλη Γούλα, o πατέρας του 19χρονου, Εμμανουήλ Γαλυφιανάκης, ανέφερε ότι ο γιος του περίμενε τη συγκεκριμένη άσκηση και ήταν χαρούμενος που θα συμμετείχε σε αυτή. Παράλληλα, είπε ότι το μόνο που θέλει είναι να μάθει όλη την αλήθεια για το τραγικό συμβάν.

«Είχα μιλήσει με το παιδί μου και περίμενε την άσκηση. Ήταν χαρούμενος που θα συμμετείχε» ανέφερε στην αρχή, για να τονίσει: «Το μόνο που θέλω είναι να μάθουμε όλη την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ώρα».

Πώς έγινε η τραγωδία στη Ρόδο με τη χειροβομβίδα



Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου, όταν ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας μετέφεραν οπλισμό και χειροβομβίδες για εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η χειροβομβίδα εξερράγη όταν ένας από τους δύο την απασφάλισε κατά λάθος.



Ο 19χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, με το βάρος να πέφτει στα πρωτόκολλα ασφαλείας και στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.