Συγκλονιστικό βίντεο AI με θύματα έμφυλης βίας -Γαρυφαλλιά, Τοπαλούδη, Κυριακή και άλλες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους - iefimerida.gr

Δολοφονήθηκαν ειδεχθώς από άνανδρους κι έγιναν «μάρτυρες» της έμφυλης βίας. Θύματα γυναικοκτονιών «ζωντανεύουν» μέσω AI και στέλνουν μήνυμα για να μην υπάρξει άλλη.

Θύματα γυναικοκτονιών, αποτέλεσαν την αφορμή για την ίδρυση ενός σωματείου που δεν θα έπρεπε να έχει λόγο ύπαρξης. Το «Γίνε Άνθρωπος» με την ευχή όλων να πάψει κάποια στιγμή να υφίσταται, δημιούργησε ένα συγκλονιστικό βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στέλνοντας ένα μήνυμα που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι μία και είμαστε όλες», «λένε» η Γαρυφαλλιά Ψαρράκου, η Ελένη Τοπαλούδη, η Ερατώ Μανωλακέλλη, η Σοφία Σαββίδου, η Πολυξένη Μπέρδου, η Ντόρα Ζαχαριά και η Κυριακή Γρίβα, γυναίκες που δολοφονήθηκαν επειδή ήταν γυναίκες. «Για εκείνη ήταν αργά, για εμένα όμως, για εσένα και για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες προλαβαίνεις», λέει στο μήνυμά του το «Γίνε Άνθρωπος».

Το βίντεο δημιουργήθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) κι επιχειρεί να μιλήσει για την έμφυλη βία μέσα από τις «φωνές» των ίδιων των θυμάτων.

Για το βίντεο, συναίνεσαν οι οικογένειες των γυναικών που έχασαν άδικα τις ζωές τους. Υπεύθυνος για τη δημιουργία του βίντεο είναι ο Αντώνης Αγγελίδης, αντιπρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος». Το κείμενο έχει γραφτεί από τη δρ Κέλλυ Ιωάννου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας και πρόεδρο του οργανισμού. Η Εριέττα Δρακοπούλου, εγκληματολογική ψυχολόγος και εθελόντρια, χαρίζει τη φωνή στην αφήγηση.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο