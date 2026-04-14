Ηράκλειο: Συγκάτοικοι αλληλομαχαιρώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο -Συνελήφθησαν και οι δύο - iefimerida.gr

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο συγκατοίκων 26 και 32 ετών σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι δύο συγκάτοικοι με καταγωγή από την Παλαιστίνη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν.

Ωστόσο, ο τσακωμός τους δεν έμεινε στα λόγια καθώς ο ένας τραυμάτισε τον άλλο με μαχαίρια.

Συνελήφθησαν και οι δύο



Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθησαν.