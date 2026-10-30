«Νέαρχος»: Μία σύγχρονη φρεγάτα πολλαπλών ρόλων στις υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού -Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο οπλισμός - iefimerida.gr

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «Νέαρχος» την Παρασκευή, στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, μετά τη φρεγάτα «Κίμων» (F-601). Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα επιφανείας πολλαπλών ρόλων, με προηγμένα συστήματα αισθητήρων, οπλισμού και αυτοπροστασίας, σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση απειλών από αέρος, επιφανείας και υποβρυχίων.

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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7 μέτρα και βύθισμα 6,2 μέτρα με εκτόπισμα 4.603 τόνους.

Έχει τη δυνατότητα ενδιαίτησης 149 ατόμων ενώ η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί αναπτύξει ανέρχεται σε 27,5 κόμβους.

Η φρεγάτα Belharra «Νέαρχος / Φωτογραφία: Διεύθυνση Ενημέρωσης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Καραΐσκος

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Ο οπλισμός και η υποστήριξη εναέριων μέσων

Αναφορικά με τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, ο «Νέαρχος» διαθέτει 32 κατευθυνόμενα βλήματα ASTER 30, για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις καθώς και σύστημα εγγύς προστασίας RAM, για την αντιμετώπιση απειλών σε μικρές αποστάσεις.

Οι δυνατότητες του «Νέαρχου» σε επίπεδο πολέμου επιφάνειας περιλαμβάνουν 8 κατευθυνόμενα αντιπλοϊκά βλήματα EXOCET, ένα πυροβόλο OTO Melara Super Rapido των 76 mm και δύο 2 τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα Lionfish των 20 mm ενώ σε επίπεδο ανθυποβρυχιακού πολέμου διαθέτει 2 διπλοί τορπιλοσωλήνες και σύστημα εκτόξευσης ανθυποβρυχιακών αντιμέτρων.

Για την αυτοπροστασία της μονάδας αξιοποιείται σύστημα εκτόξευσης ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

Η φρεγάτα έχει δυνατότητα μεταφοράς και υποστήριξης ενός ελικοπτέρου τύπου S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk και 2 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) τύπου Schiebel Camcopter S-100.

Τα εναέρια μέσα ενισχύουν τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων της φρεγάτας.

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Δένδιας στο πλήρωμα του «Νεάρχου»: Η πατρίδα σας παραδίδει την πιο σύγχρονη πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί

«Σήμερα, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελληνική Δημοκρατία. Σας παραδίδει την πιο σύγχρονη πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος στο πλήρωμα της φρεγάτας «Νέαρχος».

Μιλώντας στον κυβερνήτη και το πλήρωμα του «Νέαρχου», ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι τόσο ο «Νέαρχος» είναι ένα εκπληκτικό βαπόρι, όπως είναι και ο «Κίμωνας», αλλά «οι δυνατότητες τις οποίες έχει εξαρτώνται, στην πραγματικότητα, από την καθεμιά και τον καθένα από εσάς».

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«Από τις δικές σας προσπάθειες, από το δικό σας φιλότιμο, από τη δική σας αγάπη για την πατρίδα» επισήμανε.

«Δεν έχουμε την τύχη να είμαστε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο. Η πατρίδα μας, σε μια ζηλευτή γεωγραφική θέση, δεν βρίσκεται σε μια γειτονιά «αγγέλων». Η δυνατότητά μας να παραδώσουμε αυτό που παραλάβαμε, συναρτάται με τις προσπάθειες όλων μας. Με τη θέλησή μας να υπερασπίσουμε αυτό που μας παραδόθηκε, και επίσης με τη σαφή αντίληψη οιουδήποτε το απειλεί ότι θα το υπερασπίσουμε» υπογράμμισε.

«Ξέρω πολύ καλά», είπε, «ότι το αντίτιμο που η πατρίδα προσφέρει για τις προσπάθειές σας, δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε. Στο πλαίσιο των εξοικονομήσεων που πετύχαμε με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την οποία ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων τις προηγούμενες μέρες, και θα εισηγηθώ - και είμαι βέβαιος ότι θα αποδεχθεί και το ΚΥΣΕΑ την επόμενη εβδομάδα - θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτό το επίπεδο αντιπαροχής της πατρίδας, σε εσάς».

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«Όχι επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο για να κάνετε το καθήκον σας. Ξέρω ότι θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς, αλλά γιατί αυτό είναι σωστό και δίκαιο» ξεκαθάρισε.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι στόχος είναι «να έχει το πλήρωμα τη δυνατότητα να βρίσκεται και στα σπίτια του» δηλαδή να μην ξοδεύει πάνω από 200 μέρες τον χρόνο στη θάλασσα.

«Και αυτές οι μέρες στη θάλασσα να έχουν μια αξιοπρεπή ανταμοιβή» συμπλήρωσε.

«Θέλω να διατυπώσω την ευαρέσκειά μου για την επιτυχία της παρουσίας σας αυτές τις μέρες εδώ, στη Λοριάν. Αποσπάσατε τα καλύτερα σχόλια από τη γαλλική πλευρά. Και να σας ευχηθώ να σας υποδεχθούμε σε λίγες μέρες στην πατρίδα. Καλούς πλόες, καλές θάλασσες, και ο Άγιος Νικόλαος μαζί σας! Να είστε καλά» κατέληξε.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του γυμναστηρίου της μονάδας, το οποίο αποτελεί δωρεά του αναδόχου Αθανάσιου Μαρτίνου. Αμέσως μετά, ο υπουργός μετέβη στη γέφυρα της φρεγάτας, όπου επέδωσε στον κυβερνήτη και στο πλήρωμα της φρεγάτας την εικόνα του Αγίου Νικολάου και υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών.

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Αρχηγός ΓΕΝ: Οι φρεγάτες FDI αναβαθμίζουν καίρια τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού

«Η συγκεκριμένη κλάση φρεγατών αναβαθμίζει καίρια τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου, ενισχύοντας την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου και πολυδιάστατου περιβάλλοντος θαλάσσιας ασφάλειας» τόνισε μεταξύ άλλων ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, κατά την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI «Νέαρχος».

Όπως σημείωσε «διακρίνονται για την τεχνολογική τους υπεροχή και τις ασυναγώνιστες επιχειρησιακές δυνατότητες», καθώς «ενσαρκώνουν την επιτομή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου» και πρόσθεσε ότι με τις καινοτομίες τους συνιστούν την επόμενη ημέρα της ναυπηγικής τέχνης.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, επιτρέπουν την προβολή αξιόπιστης ναυτικής ισχύος, στηρίζοντας την εθνική διπλωματία και προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, σε συνέργεια και συγχορδία με φίλους και συμμάχους.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη κλάση φρεγατών αποτελεί «επικύρωση των ακατάλυτων δεσμών φιλίας που ενώνουν τη Γαλλία με την Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία στρατηγική, θεμελιωμένη σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και «μία ακλόνητη συμμαχία που έχει χαλυβδωθεί μέσα από κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες», μια σχέση που συνεχώς αγγίζει νέα ύψη.

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιλογή της ονομασίας της φρεγάτας, επισημαίνοντας ότι αποδίδεται σε αυτήν «το βαρυσήμαντο όνομα του Ναυάρχου ΝΕΑΡΧΟΥ», διακεκριμένου Ναυτικού Διοικητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην αξιοποίηση της ναυτικής ισχύος ως εργαλείο εθνικής επιρροής. Όπως ανέφερε, με την επιλογή αυτή διακηρύσσεται η αμετάκλητη προσήλωση στη ναυτική αριστεία, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια βαριά παρακαταθήκη ανδρείας και στρατηγικής, η οποία διαμορφώνει αδιάλειπτα την ταυτότητα της ελληνικής ναυτοσύνης ανά τους αιώνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αναδόχους της Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ, κύριο Αθανάσιο και κυρία Μαρίνα Μαρτίνου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ανιδιοτελή προσφορά τους προς το Πολεμικό Ναυτικό.

Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι «η εθνική μας μνήμη θα διατηρήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα της έμπρακτης γενναιοδωρίας τους», κατατάσσοντάς τους δικαιωματικά μεταξύ των Ευεργετών του Έθνους. Πρόσθεσε ότι, ως ανάδοχοι, το όνομα του κυρίου και της κυρίας Μαρτίνου θα παραμείνει αεί συνυφασμένο με τη Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ και θα τη συνοδεύει ως ηθική κληρονομιά σε κάθε πλου και σε κάθε αποστολή.

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα της Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ, επανέλαβε ότι έχει διαμηνύσει επανειλημμένα πως «η ακμή του ΠΝ και της Ελλάδας ανέκαθεν σχετιζόταν με μία ανάστροφη πλώρη», από το ακρόπρωρο της Τριήρους και το ΑΒΕΡΩΦ μέχρι σήμερα και τις επιβλητικές πλώρες των Φ/Γ ΚΙΜΩΝ και ΝΕΑΡΧΟΣ. Στο πλαίσιο αυτό, το προέτρεψε να πλεύσει «με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα», ώστε σύντομα να ατενίζει και εκείνο με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, ως άξιος θεματοφύλακας αυτής της ένδοξης ναυτικής παράδοσης.

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Επιπλέον, υπενθύμισε ότι πριν από περίπου δύο χρόνια, στη Λοριάν, είχαν παρακολουθήσει το σκάφος να αγγίζει για πρώτη φορά το νερό της θάλασσας, ενώ πρόσφατα το πλήρωμα είχε εκπέμψει προς πάσα κατεύθυνση το ηχηρό μήνυμα «Είμαστε έτοιμοι». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σήμερα τους απαντά: «Λάβετε θέση στο σχηματισμό, ακολουθήσατε ίχνη πρωτόπλου!».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ, επισημαίνοντας ότι πλέον φέρει υπερήφανα τη Γαλανόλευκη στον ιστό της, χαράσσοντας «πορεία» για να ακολουθήσουν οι Φ/Γ ΦΟΡΜΙΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα πλεύσει προάγοντας το βαρύ κληροδότημα του ονόματός της, με πυξίδα τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων, της σταθερότητας και της ασφάλειας και προορισμό ένα μέλλον εθνικής προόδου, ισχύος και ευημερίας.

Πρόεδρος Naval Group για «Νέαρχο»: Θα συμβάλλει στην επιχειρησιακή υπεροχή του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

Η Naval Group παρέδωσε τη δεύτερη φρεγάτα FDI HN «Νέαρχος» για το Πολεμικό Ναυτικό,

Όπως επισήμανε η γαλλική εταιρεία, στην τελετή που έγινε στη Λοριαν της Γαλλίας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας Νίκου Δένδια και της υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν, μετά την πρώτη FDI HN, τον «Κίμωνα», που παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, και με την τρίτη, τον «Φορμίωνα», να προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, μέσα σε έναν χρόνο θα έχουν παραδοθεί τρεις φρεγάτες στο Πολεμικό Ναυτικό, αποδεικνύοντας την ικανότητα της Naval Group να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες των ναυτικών δυνάμεων.

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«Μόλις δέκα μήνες μετά την παράδοση του "Κίμωνα", αποτελεί τιμή να παραδίδουμε τη δεύτερη φρεγάτα FDI για το Πολεμικό Ναυτικό, τον "Νέαρχο", παρουσία της Κατρίν Βοτρέν και του Νίκου Δένδια, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ανανεωμένη εμπιστοσύνη τους» υπογράμμισε ο Πιερ-Ερίκ Πομελέ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group.

«Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του καθοριστικού ορόσημου, από τις ομάδες της Naval Group έως τους βιομηχανικούς και θεσμικούς εταίρους μας στην Ελλάδα και τη Γαλλία, καθώς και το πλήρωμα και το Πολεμικό Ναυτικό» προσέθεσε.

«Ο "Νέαρχος" θα αποδείξει αναμφίβολα τις εξαιρετικές του δυνατότητες, όπως έκανε πρόσφατα και η FDI "Κίμων", συμβάλλοντας έτσι στην επιχειρησιακή υπεροχή του Πολεμικού Ναυτικού στη θάλασσα» κατέληξε ο ίδιος.

Ένα στρατηγικό ναυτικό πρόγραμμα, μια μακροχρόνια συνεργασία

Η παράδοση του «Νέαρχου» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα FDI για την Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε το 2022 και καταδεικνύει τη δυναμική ελληνογαλλική συνεργασία που αναπτύσσεται εδώ και πολλά χρόνια, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας.

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Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο εγχώριων βιομηχανιών, με περισσότερες από 75 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν στα προγράμματα φρεγατών FDI και υποβρυχίων της Naval Group, από την προμήθεια ηλεκτρονικών χαρτών που παράγονται στην Ελλάδα έως την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σύνθετων μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης αναθέσει στη Naval Group την αρχική σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης των φρεγατών FDI.

Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Naval Group, της ελληνικής θυγατρικής της Naval Group Hellas και των Ελλήνων βιομηχανικών εταίρων τους, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας συντήρηση και βέλτιστη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα αυτών των πλοίων που είναι έτοιμα για επιχειρήσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

Μαρτίνος: Υπερήφανοι ως Έλληνες που το Πολεμικό Ναυτικό απέκτησε τέσσερις καινούργιες φρεγάτες

Κατά την τελετή ονοματοδοσίας ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος υπογράμμισε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα και τη σύζυγό μου Μαρίνα, η ονοματοδοσία της φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού, Νέαρχος».

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Εξήγησε ότι η φρεγάτα φέρει το όνομα του «σημαντικότερου Έλληνα θαλασσοπόρου όλων των εποχών», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για την τιμητική πρόταση τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

«Είμαστε υπερήφανοι ως Έλληνες που το Πολεμικό μας Ναυτικό απέκτησε τέσσερις καινούργιες φρεγάτες» κατέληξε ο κ. Μαρτίνος.

