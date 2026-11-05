«Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για το «κλείστο, πουλάκι μου το στόμα σου» σε γυναίκα στα Χανιά - iefimerida.gr

Συγγνώμη για την αντιπαράθεση που είχε πριν από 15 ημέρες στα Χανιά ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη.



Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε την αντίδραση που είχε κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Χανίων, όταν είπε σε γυναίκα «κλείστο το στόμα σου, πουλάκι μου».



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«Κοιτάξτε, επειδή θέλω να το πω επειδή έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 μέρες στα Χανιά. Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Δεν πρέπει να χάνεις την ψυχραιμία σου. Έχω τη φήμη του ψύχραιμου ανθρώπου, καθόμουν 3,5 ώρες και άκουγα και όταν προσπάθησα να παρουσιάσω ένα τεράστιο πρότζεκτ που θα γίνει για το νοσοκομείο Χανίων, έχασα την ψυχραιμία μου», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μπακογιάννη: Τσίπρας και Ανδρουλάκης συναγωνίζονται στον χώρο της τοξικότητας

Η κυρία Μπακογιάννη εξαπέλυσε επίθεση προς το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι συναγωνίζονται στην τοξικότητα, έχοντας επιδοθεί σε «ανταγωνισμό ύβρεων».



Σχετικά με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ που απάντησε στον Παύλο Μαρινάκη σχετικά με τις αλλαγές στους Ποινικού Κώδικες το 2019, όπου μεταξύ άλλων καλούσε την κυβέρνηση να το «βουλώσει», η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε: «Το να βγαίνει επίσημη ανακοίνωση ενός κόμματος με αυτό το λεξιλόγιο δείχνει δύο πράγματα: Πρώτον ότι τα έχουν λίγο παίξει. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία συναγωνίζονται στον χώρο της τοξικότητας. Από εδώ και πέρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό ύβρεων, ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ύβρη: Θα την πει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Στοχεύουν και οι δύο προς τα αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Η κυρία Μπακογιάννη τόνισε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «η συμπεριφορά του Ανδρουλάκη στη Βουλή εμένα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει φρένο ούτε εκεί. Μπορούσε να γίνει κριτική με έναν πιο σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο».



«Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βλάπτει τη ΝΔ. Το ισχυρό της χαρτί είναι τα εθνικά θέματα. Ακουμπάει όμως το επίπεδο της πολιτικής και του επιπέδου προς τα έξω», πρόσθεσε.



Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «δεν του βγήκε το καινούργιο προφίλ του πιο συνειδητού και ήρεμού, δεν μπορούσε να το υπηρετήσει και από εκεί και πέρα άλλαξε και έγινε πάλι εαυτός του. Ήταν αμήχανος με το καινούργιο προφίλ, δεν ήξερε να το υπηρετήσει. Έκανε την προσπάθεια του ήρεμου, δεν του βγήκε».



Σε άλλο σημείο η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε: «Άμα σε λένε αρχιερέα της διαφθοράς αμύνεσαι. Ο Μητσοτάκης είναι 8 χρόνια πρωθυπουργός, παίρνει 20 αποφάσεις τη μέρα. Εάν κάποιος σε αυτές τις 20 αποφάσεις του βρει κάτι πάει στον εισαγγελέα και λέει ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αυτό. Όταν οκτώ χρόνια δεν του έχει βρει σημαίνει ότι κύριε τουλάχιστον αυτό το χαρτί μην το παίζεις», σημείωσε.