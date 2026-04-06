Super Puma σε αποστολή διάσωσης πληρώματος τάνκερ – Εντυπωσιακό βίντεο από την Πολεμική Αεροπορία - iefimerida.gr

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης και διακομιδής σε νοσοκομείο ενός ατόμου από πετρελαιοφόρο κοντά στη Ρόδο, έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο ένα ελικόπτερο «Super Puma» της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου από το Oil Tanker «ARROW STAR 1», το οποίο έπλεε 70 νμ νότια της Ρόδου.

Το ελικόπτερο μετέφερε τον ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.