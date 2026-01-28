Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα και δύο στελέχη [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα δικαστήρια Τρικάλων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες -ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου Βιολάντα- προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της εισαγγελέως.

Οι τρεις συλληφθέντες μεταφέρθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία μεγάλης αυτοκινητοπομπής - στην οποία συμμετείχαν και οχήματα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, το κατώφλι του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων περνούν ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος της μοιραίας βάρδιας.

Οι τρεις συλληφθέντες, που έφτασαν στα δικαστήρια μέσα σε εξαιρετικά βαρύ κλίμα, στον απόηχο της πολύνεκρης τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε διαρροή σε σωλήνα προπανίου με αποτέλεσμα να ποτίσει το χώμα και να συσσωρευτεί ποσότητα του αερίου στο υπόγειο. Από τη συγκέντρωση αερίου λόγω κάποιου σπινθήρα προκλήθηκε η τεράστια έκρηξη.