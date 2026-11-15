Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση Τοπαλούδη: Στο μικροσκόπιο η αίτηση επανεξέτασης της καταδίκης

Για δεύτερη φορά, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου , o Άρειος Πάγος καλείται να εξετάσει την αίτηση επανεξέτασης που κατέθεσε η υπεράσπιση ενός εκ των δύο καταδικασθέντων για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης Ελένης Τοπαλούδη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση με την οποία απορρίφθηκαν οι αναιρέσεις των δύο καταδικασθέντων, καθιστώντας αμετάκλητες τις ποινές τους. Η πρώτη συζήτηση της αίτησης, στις 21 Ιανουαρίου 2025, δεν κατέληξε σε απόφαση, με αποτέλεσμα να οριστεί νέα δικάσιμος και διαφορετικός εισηγητής.

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Οπως αναφέρει η «dimokratiki», με την απόφαση της 23ης Μαΐου 2024, ο Άρειος Πάγος είχε απορρίψει τις αναιρέσεις των δύο κρατουμένων για την υπόθεση, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξη για τον ομαδικό βιασμό, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Τα επιχειρήματα της υπεράσπισης και η αντίθετη εισαγγελική πρόταση

Η αίτηση του δικηγόρου του ενός εκ των δύο, επαναφέρει σχεδόν το σύνολο των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί στο πλαίσιο των αναιρέσεων, εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων και όχι ως προς την καταδικαστική απόφαση.

Κεντρικό επιχείρημα αποτελεί ο δράστης λέει ότι είναι αριστερόχειρας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι η δολοφονία της Τοπαλούδη έγινε από δεξιόχειρα.

Επικαλείται, επίσης, ότι τα αποτυπώματα στο σίδερο σιδερώματος ανήκαν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενο, ενώ ο δεύτερος κρατούμενος παραδέχεται μόνο ένα δυνατό χτύπημα με γροθιά.

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Παράλληλα, αμφισβητείται η συμμετοχή του στη μεταφορά της τραυματισμένης κοπέλας στη θάλασσα, ενώ γίνεται επίκληση ζητημάτων σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας, τη δημοσιότητα της δίκης, τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις και την αξιολόγηση οπτικοακουστικού υλικού. Η υπεράσπιση προβάλλει ακόμη δικονομικές ενστάσεις για τις επιδόσεις εγγράφων, τη νομιμότητα της πολιτικής αγωγής και τη μη εξέταση ψηφιακών δεδομένων από τις ηλεκτρονικές συσκευές της φοιτήτριας.

Αντιδράσεις από την οικογένεια και την αντιεισαγγελέα

Ωστόσο, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Κοντακτσή είχε εισηγηθεί τον Ιανουάριο του 2025 την απόρριψη της αίτησης, κρίνοντας ότι η εφετειακή απόφαση διαθέτει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ότι τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν επαρκώς. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο συνήγορος της οικογένειας, Ευάγγελος Γκιούγκης, υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν οι εγγυήσεις της δίκαιης δίκης και ότι οι ποινές ήταν δικαιολογημένες.

Η κρίση του Αρείου Πάγου δεν αφορά νέα αξιολόγηση της ενοχής, αλλά αποκλειστικά τη νομιμότητα της απόφασης του 2024 και το κατά πόσο απαντήθηκαν οι λόγοι αναίρεσης. Εφόσον η αίτηση απορριφθεί, οι καταδίκες παραμένουν αμετάκλητες. Αν γίνει δεκτή, θα εξεταστούν εκ νέου οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης.