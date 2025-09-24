Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 50χρονος αδελφοκτόνος -«Θόλωσα», είπε [βίντεο] - iefimerida.gr

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο 50χρονος αδελφοκτόνο στην Θεσσαλονίκη που έπνιξε με σακούλα την 59χρονη ετεροθαλή αδελφή του.

Ο 50χρονος που έπνιξε το μεσημέρι του Σαββάτου την 59χρονη αδελφή του με νάιλον σακούλα στο σπίτι της, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη.

Προανακριτικά ισχυρίστηκε ότι «θόλωσε» και σκότωσε την αδελφή του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Σημειώνεται ότι την ώρα που απολογείται ο 50χρονος στα κοιμητήρια του Ευόσμου γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος καθώς κηδεύεται η άτυχη 59χρονη.

Το βίντεο με τη μεταφορά του 50χρονου στον ανακριτή: