Στον ανακριτή ο 32χρονος Σύρος για τον εμπρησμό στον Υμηττό - iefimerida.gr

﻿Στον ανακριτή για να απολογηθεί οδηγείται ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη στο Αιγάλεω, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε εστία φωτιάς στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Αναβολή στη δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Νωρίτερα ο 32χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Η δίκη όμως αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου μετά από αίτημα του κατηγορουμένου, προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν στο δικαστήριο οι καταγγέλλουσες, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες.

Υπενθυμίζεται ότι, η 17χρονη βίωσε στιγμές τρόμου προχθές το πρωί στην περιοχή του Αιγάλεω όταν ο 32χρονος Σύρος της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει παρακάτω το iefimerida.gr από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώθηκε καρέ-καρέ η στιγμή που ο 32χρονος ακολούθησε το ανήλικο κορίτσι μέχρι την εξώπορτα της πολυκατοικίας όπου διαμένει και προχώρησε σε άσεμνες πράξεις. Όπως ακούγεται στο βίντεο, το 17χρονο κορίτσι επανειλημμένως τον κάλεσε να φύγει, λέγοντάς του πως στον χώρο υπάρχουν κάμερες.

Αμέσως μετά η ανήλικη χτύπησε το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια από τη μητέρα της, εξακολουθώντας να φωνάζει προς τον 32χρονο. Ωστόσο, εκείνος έδειχνε ατάραχος, συνεχίζοντας τις αρρωστημένες πράξεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος παρενόχλησε στην ευρύτερη περιοχή και άλλο ένα ανήλικο κορίτσι, αλλά και μια 58χρονη γυναίκα.

Τελικά, ο δράστης ακινητοποιήθηκε από δύο διερχόμενους άνδρες και συνελήφθη από την Αστυνομία. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση, ενώ αναγνωρίστηκε και από τα τρία θύματα.



Τι ισχυρίστηκε ο 32χρονος Σύρος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, ο κατηγορούμενος, που δηλώνει παλαιστινιακής καταγωγής, υποστήριξε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία πριν φτάσει στην Κω με βάρκα, δηλώνοντας πρόσφυγας πολέμου.

«Είμαι μέλος του ISIS, μου έδωσαν 100 ευρώ για να βάλω τις φωτιές», επισήμανε ο 32χρονος κατηγορούμενος.

Οι αρχές αναφέρουν ότι δεν έχει διαψεύσει την εμπλοκή του στον εμπρησμό στον Καρέα (Υμηττό) στις 7 Σεπτεμβρίου.

