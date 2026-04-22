Stoiximan AegeanBall Festival 2026: Η 8η χρονιά αποκαλύπτει τις εκπλήξεις της & γράφει ξανά ιστορία στη Σύρο - iefimerida.gr

Σε μια λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Άτρακτος, αποκαλύφθηκαν οι μεγάλες εκπλήξεις και το όραμα της 8ης διοργάνωσης του Stoiximan AegeanBall Festival.

Η κορυφαία γιορτή του ελληνικού 3Χ3 μπάσκετ επιστρέφει δυναμικότερη από ποτέ στη Σύρο, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026, υποσχόμενη τρεις ημέρες γεμάτες αθλητισμό υψηλών προδιαγραφών, κοινωνική προσφορά και καλοκαιρινή ενέργεια στην καρδιά των Κυκλάδων. Ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί στο αθλητικό καλεντάρι της χώρας, συνδυάζοντας αρμονικά τη δύναμη της άμιλλας, τον πολιτισμό του νησιού και τις αξίες της συμπερίληψης.

Η διοργάνωση των ρεκόρ συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη

Με εφαλτήριο την περσινή χρονιά ορόσημο, που σημείωσε ρεκόρ με 590 αθλητές και αθλήτριες ηλικίας από 9 έως 58 ετών, το Stoiximan AegeanBall Festival κάνει ένα ακόμη ποιοτικό άλμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, όλοι οι αγώνες θα φιλοξενηθούν σε ολοκαίνουργια γήπεδα, πλήρως πιστοποιημένα από τη FIBA, στοιχείο που αναβαθμίζει το αγωνιστικό κύρος και κατατάσσει τη διοργάνωση ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες επίσημες αφίξεις του FIBA 3X3 Tour στην Ευρώπη.

Η Stoiximan, ονομαστικός χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά, παραμένει ο βασικός πυλώνας στήριξης του θεσμού, επενδύοντας έμπρακτα στη διάδοση του 3Χ3 μπάσκετ, στην ανάδειξη νέων ταλέντων και στο θετικό αποτύπωμα που αφήνει η διοργάνωση στις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου.

Μια ιστορική συγκυρία: Τα 8 χρόνια της διοργάνωσης συναντούν τα 200 χρόνια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστή συμβολική αξία, καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 χρόνων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Το φεστιβάλ, που αποτελεί όραμα του δις πρωταθλητή της EuroLeague, Γιώργου Πρίντεζη, ενώνει την αθλητική παράδοση με την πλούσια ιστορική κληρονομιά του νησιού. Η επετειακή αυτή χρονιά τιμάται με ειδικές δράσεις στην εμβληματική Πλατεία Μιαούλη τον πιο αναγνωρίσιμο τόπο της Ερμούπολης δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο αύριο του νησιού.

«Τζάμπολ Αγάπης»: Το μπάσκετ ως γλώσσα ισότητας και συμπερίληψης

Με στόχο την προώθηση των αξιών της ισότητας, της αποδοχής και της συλλογικότητας, το Stoiximan AegeanBall Festival φέρνει για πρώτη φορά στη Σύρο το «Τζάμπολ Αγάπης». Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην κοινωνική συμπερίληψη και στην ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στον αθλητισμό, ανεξαρτήτως ικανοτήτων ή υποβάθρου.

Αξιοποιώντας το μπάσκετ ως εργαλείο εκπαίδευσης, συνεργασίας και προσωπικής ανάπτυξης, το «Τζάμπολ Αγάπης» θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα από την καρδιά της Ερμούπολης: ότι ο αθλητισμός είναι για όλους. Μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια συνεργασίας, η διοργάνωση αναδεικνύει την ικανότητα του αθλητισμού να ενώνει, να ευαισθητοποιεί και να μεταμορφώνει την κοινωνία.

Στρατηγική συνεργασία με τη Spalding και επίσημη σειρά ρούχων και αξεσουάρ

Η πιο αναμενόμενη στιγμή της συνέντευξης Τύπου ήταν αναμφίβολα η αποκάλυψη της νέας επίσημης custom μπάλας της διοργάνωσης προϊόν της στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή Spalding. Η συγκεκριμένη μπάλα σχεδιάζεται εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, με στόχο να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές του FIBA 3X3 και να φέρει την υπογραφή της κορυφαίας γιορτής του αθλήματος στη χώρα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η επίσημη σειρά ρούχων και αξεσουάρ του φεστιβάλ, που αποτυπώνει την ταυτότητα της Σύρου και τη δυναμική του 3Χ3 event. Δείγματα της συλλογής και αναμνηστικών της διοργάνωσης θα είναι διαθέσιμα μέσω του e-shop της διοργάνωσης τις επόμενες ημέρες αλλά και σε φυσικά σημεία στο ίδιο το event.

Το κλίμα της συνέντευξης Τύπου και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Από τη συνέντευξη Τύπου του Stoiximan AegeanBall Festival 2026

Στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν το «παρών» πολυάριθμοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στελέχη επιχειρήσεων που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι εμπλεκόμενοι φορείς μοιράστηκαν το κοινό τους όραμα για τη συνεχή εξέλιξη του Stoiximan AegeanBall Festival και τόνισαν τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς μέσω του αθλητισμού.



Γιώργος Πρίντεζης

Ο Γιώργος Πρίντεζης, εμπνευστής της διοργάνωσης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Stoiximan AegeanBall Festival δεν είναι πλέον απλώς ένα τουρνουά. Έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές αθλητικές συναντήσεις στη χώρα. Για μένα, όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι μια μεγάλη πλατφόρμα που παντρεύει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, τον εθελοντισμό, τη συμμετοχή και την ψυχαγωγία. Κάθε χρόνο ανεβάζουμε τον πήχη: εξελισσόμαστε, ακούμε τον κόσμο και ενσωματώνουμε νέες δράσεις και εμπειρίες, φροντίζοντας να υπάρχει κάτι ξεχωριστό για όλους, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους πιο φανατικούς φιλάθλους. Δίνουμε κίνητρο στα μικρά παιδιά να αφήσουν μακριά τις οθόνες και να οδηγηθούν στον υγιή αθλητισμό».

Ιωάννης Βρούτσης

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, εξήρε το Stoiximan AegeanBall Festival ως έναν ώριμο και επιδραστικό θεσμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με το όραμα και την αφοσίωση του Γιώργου Πρίντεζη. Σε δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Υπουργείο Αθλητισμού, μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας», συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν την απλή αγωνιστική δραστηριότητα, προσφέροντας ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο. Κεντρικός μας άξονας παραμένει η ενίσχυση της αθλητικής παιδείας στη νέα γενιά, η διεύρυνση του αθλητισμού στο σχολικό περιβάλλον και η δημιουργία των κατάλληλων ευκαιριών για την έγκαιρη ανάδειξη και υποστήριξη νέων ταλέντων».

Αλέξανδρος Αθανασίου

Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου, με σημείο αναφοράς την εμβληματική και ιστορική πλατεία της Σύρου όπου φιλοξενείται σήμερα η διοργάνωση, υπογράμμισε ότι «η Ερμούπολη έχει πλέον εδραιωθεί ως παγκόσμιο επίκεντρο του μπάσκετ, αποδεικνύοντας πώς ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και η νησιωτικότητα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά». Αφού ευχαρίστησε θερμά τον Γιώργο Πρίντεζη, τους συνδιοργανωτές και τους χορηγούς για την προσφορά τους στη νεολαία του νησιού, στάθηκε ιδιαίτερα στην έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης του κλειστού γηπέδου της Σύρου, αναδεικνύοντας τη μελλοντική μεταφορά του τουρνουά στον νέο χώρο. «Θα ήταν ευχής έργον στο πλαίσιο του 9ου Stoiximan AegeanBall Festival κάποιες δράσεις να πραγματοποιηθούν στο νέο κλειστό γήπεδο της Σύρου.»», δήλωσε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο να ζήσει και φέτος τη μαγεία του αθλήματος κάτω από το φως της Ερμούπολης.

Γιάννης Λάσκαρης

Ο Γιάννης Λάσκαρης, Co-Founder της Progame, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Για όλους εμάς στην Progame, το Stoiximan AegeanBall Festival είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό event. Είναι ένα απαιτητικό, πολύπλοκο project που αγαπάμε βαθιά. Αυτό που ξεκίνησε πριν από χρόνια ως μια πρωτοβουλία αγάπης για το άθλημα, έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν αθλητικό θεσμό με τεράστια διεθνή αναγνώριση. Σε αυτό το σημείο, οφείλω ένα μεγάλο, προσωπικό “ευχαριστώ” στον συνοδοιπόρο μας, τον Γιώργο Πρίντεζη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για το όραμα, την απόλυτη εμπιστοσύνη που δείχνεις στην ομάδα μας και τη διαρκή στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί καταφέραμε το αδύνατο».

Κώστας Διορέλης

Τέλος, ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, δήλωσε:«Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στηρίζουμε το Stoiximan AegeanBall Festival ως Ονομαστικός Χορηγός, επενδύοντας σε έναν θεσμό που εξελίσσεται διαρκώς και ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού event. Πρόκειται για μια ανοιχτή γιορτή του μπάσκετ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος της. Η φετινή επέκταση της διοργάνωσης στην Καστοριά, τη γενέτειρα του Δημήτρη Διαμαντίδη, προσθέτει μια ισχυρή συμβολική διάσταση, ενισχύοντας τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες. Οι δύο θρύλοι του μπάσκετ, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης συνεχίζουν να αποτελούν πρότυπο και να εμπνέουν τη νέα γενιά ως ambassadors της Stoiximan. Από την πλευρά μας παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας, να υλοποιούμε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στον αθλητισμό και την υγεία, τις οποίες θα συνεχίσουμε και φέτος σε Σύρο και Καστοριά. Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες και διοργανωτές για τη διαχρονική συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης».

Γιάννης Λάσκαρης, Γιώργος Πρίντεζης, Φάνης Ξηνταβελώνης

Οι εγγραφές άνοιξαν - εξασφάλισε τη θέση σου στην καρδιά της δράσης

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και η ένταση ανεβαίνει. Οι εγγραφές για το Stoiximan AegeanBall Festival 2026 άνοιξαν επίσημα. Μετά το περσινό ιστορικό ρεκόρ των 590 συμμετοχών, το ενδιαφέρον για μια θέση στα νέα, πιστοποιημένα από τη FIBA γήπεδα της Πλατείας Μιαούλη αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Είτε είσαι επαγγελματίας αθλητής, είτε ερασιτέχνης που παίζει για τη χαρά του παιχνιδιού, αυτή είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στο επίκεντρο του μεγαλύτερου 3Χ3 γεγονότος της χρονιάς, αγωνιζόμενος δίπλα σε κορυφαία ονόματα του αθλήματος, σε ένα από τα ομορφότερα σκηνικά του Αιγαίου.

Κατηγορίες & πλούσια δώρα

Οι αγώνες και οι διαγωνισμοί απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, με κατηγορίες U11 Βικέλας (2015–2017), U13 (2013-2014), U15 (2011-2012), U17 (2009–2011), Open 18+ (από το 2008 και πριν) και Veterans 35+ (από το 1991 και πριν).

Δεν έχεις ομάδα; Κανένα πρόβλημα! Η διοργάνωση φροντίζει να σε φέρει σε επαφή με άλλους συμμετέχοντες, ώστε να βρεις την παρέα σου και να μπεις κι εσύ στο παιχνίδι.

Με έντονο ανταγωνισμό, δυνατές στιγμές και ξεχωριστές εμπειρίες, το Stoiximan AegeanBall Festival φέρνει για ακόμη μια χρονιά μπασκετική δράση υψηλού επιπέδου, συνοδευόμενη από σημαντικά δώρα για τους συμμετέχοντες.

Βάλε στόχο, ετοιμάσου και ζήσε την εμπειρία, καθώς οι διακριθέντες, πέρα από μετάλλια και κύπελλα, θα απολαύσουν και μοναδικές παροχές από τη διοργάνωση και τους υποστηρικτές της.

Ταξίδεψε στη Σύρο με 30% έκπτωση!

Με τη στήριξη της Blue Star Ferries, οι συμμετέχοντες στο Stoiximan AegeanBall Festival απολαμβάνουν 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά από/προς Σύρο (25/6–3/7). Πληροφορίες & κρατήσεις:

Vassilikos (Σύρος): 22810 84444

Gelasakis (Πειραιάς): 210 4222440

Μην περιμένεις την τελευταία στιγμή. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων ανά κατηγορία και του τεράστιου ενδιαφέροντος, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου και γίνε μέρος της ιστορίας, στην 8η χρονιά του θεσμού που γιορτάζει μαζί με τα 200 χρόνια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.