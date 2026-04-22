Στοιχεία σοκ για τη γυναικοκτονία στην Κρήτη -Ο δράστης πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι την Ελευθερία, τι είδε ο ιατροδικαστής - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο «είδε» πυροβολισμό εξ επαφής στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού. από εννιάρι πιστόλι.

Ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος έξω από το όχημα, πιθανόν δίπλα στο τζάμι, ενώ το θύμα βρισκόταν καθισμένο στη θέση του οδηγού και από εκεί την πυροβόλησε με το εννιάρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα στοιχεία οδηγούν πως δράστης φέρεται να είναι ο 38χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας που βρέθηκε νεκρός χθες, όταν αυτοκτόνησε μετά την κατάθεση που έδωσε στις Αρχές.

Καρέ-καρέ οι στιγμές πριν από τη δολοφονία -Οι κινήσεις του 38χρονου αυτόχειρα, πώς έδρασε

Ο 38χρονος αυτόχειρας, αρχικά την Κυριακή -την ημέρα δηλαδή που εξαφανίστηκε η 43χρονη-, μεταξυ 11.00’-11.10’, κινούμενος με μοτοσικλέτα, συναντήθηκε με τη 43χρονη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Σταυρακιανής Καμάρας.

Ακολούθησε πτώση με την μηχανή, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για σκηνοθετημένο περιστατικό ή όχι. Αφού κάλεσε οδική βοήθεια για την μοτοσυκλέτα του, γύρω στις 12, έχει καταγραφεί να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί κάλεσε ταξί και πήγε στο σπίτι του στην περιοχή των Μαλάδων.

Στη συνέχεια με το Smart του επέστρεψε στο παρεκκλήσι και από εκεί έφυγε με το αυτοκίνητο της 43χρονης και κινήθηκε προς την Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών Αγίας Βαρβάρας.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα και κάμερα ασφαλείας σε βενζινάδικο εγκατέλειψε το όχημα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε νέο ταξί, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, που είχε αφήσει το Smart του.

Φωτογραφία: intimenews

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 14.00’ έχει καταγραφεί να απομακρύνεται από το σημείο.



Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Ο 38χρονος άνδρας βρέθηκε πυροβολημένος στο κεφάλι από καραμπίνα, η οποία βρέθηκε δίπλα του.

Πριν βρεθεί νεκρός, είχε δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση.

Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.