 Στο «τραπέζι» η 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης για την Παρασκευή και το Σάββατο -Η ΔΕΘ και οι σκέψεις για μονιμοποίηση του μέτρου - iefimerida.gr
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Στο «τραπέζι» η 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης για την Παρασκευή και το Σάββατο -Η ΔΕΘ και οι σκέψεις για μονιμοποίηση του μέτρου

Μετρό Θεσσαλονίκης
Το Μετρό Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς την Καλαμαριά
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά εισέρχεται στην τελευταία φάση και πλέον ο χρόνος για τη λειτουργία της Γραμμής 2 μετρά αντίστροφα.

Τα εγκαίνια της νέας Γραμμής έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριακού Μητσοτάκη.

Μετά, οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο και απόλυτα ασφαλές δίκτυο με 18 συνολικά σταθμούς.

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Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι νέοι σταθμοί της επέκτασης

Η επέκταση προς Καλαμαριά που αφορά τη Γραμμή 2, περιλαμβάνει πέντε σταθμούς και συγκεκριμένα:

  • Νομαρχία
  • Καλαμαριά
  • Αρετσού
  • Νέα Κρήνη
  • Μίκρα

Το μήκος της υπόγειας Γραμμής 2 ανέρχεται στα 4,78 χλμ. και θα εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες.

Θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα και η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε 15 λεπτά.

Το ωράριο και το σενάριο 24ωρης λειτουργίας

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης θα επανέλθει και το κανονικό ωράριο του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά τις τροποποιήσεις λόγω των εργασιών.

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Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο το Μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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