Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ ο Παπασταύρου: Ενεργειακή ασφάλεια, χρεώσεις δικτύων και στόχοι μετά το 2030 - iefimerida.gr

Για το Λουξεμβούργο αναχωρεί σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν το νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030

Το Συμβούλιο θα εξετάσει:

την πρόταση Κανονισμού για τη διασφάλιση προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στον σχεδιασμό των τιμολογίων δικτύου και τη φορολογία,

την ενεργειακή ασφάλεια για τον χειμώνα 2026-2027 και τα επόμενα έτη, καθώς και

την αξιοποίηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα ως εθνικών επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα συζητήσουν το νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030, με επίκεντρο τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση, τον εξηλεκτρισμό, τις διασυνδέσεις, την ευελιξία και την αποθήκευση.

Στα λοιπά θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται οι υποδομές μεταφοράς, η αγορά CO₂, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων, η βιωσιμότητα της βιομηχανίας καυσίμων, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης και η σταθεροποίηση των αγορών ντίζελ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ