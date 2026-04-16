Στο στρατηγείο της Δύναμης Κοσόβου του ΝΑΤΟ ο Ν. Δένδιας: Εξαιρετική η συνεισφορά της Ελληνικής Δύναμης - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έγινε δεκτός, σήμερα, στο στρατηγείο της Δύναμης Κοσόβου του ΝΑΤΟ (KFOR), στην Πρίστινα, από τον διοικητή της.
Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Μου υπογραμμίστηκε ο επαγγελματισμός και η εξαιρετική συνεισφορά της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) στην αποστολή και το έργο της KFOR».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
