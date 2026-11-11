Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη -Στο νοσοκομείο και 14 ενήλικες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε σε ιδιωτικό σχολείο, στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη συγκεκριμένα, μετά την εισπνοή αερίων -κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας- από μαθητές και προσωπικό, με συνέπεια να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 13 ανήλικοι μαθητές διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του, η οποία υπέγραψε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

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Στο νοσοκομείο και 13 ενήλικες

Παράλληλα, 12 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ οι δύο συντηρητές της πισίνας διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, τόσο οι μαθητές, όσο και οι ενήλικες που δημοσιεύονται στο «Σωτηρία» είναι σε καλή κατάσταση.

Όλοι οι προαναφερθέντες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και έντονο ερεθισμό ματιών.



Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση χημικών ουσιών κατά τη διαδικασία καθαρισμού της πισίνας του σχολείου στο πλαίσιο συντήρησής της.