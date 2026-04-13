Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους κατάπιε πετρέλαιο -Σταθερή η κατάσταση της υγείας του - iefimerida.gr

Στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου μετά από κατάποση πετρελαίου, μεταφέρθηκε κοριτσάκι 1,5 έτους, τη Δευτέρα του Πάσχα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr η οικογένεια του παιδιού βρισκόταν στην περιοχή κάνοντας διακοπές για τις ημέρες των εορτών.

Όταν οι γονείς έσπευσαν στο Κέντρο Υγείας οι γιατροί κατάφεραν να βγάλουν μικρή ποσότητα πετρελαίου από το μικρό κορίτσι το οποίο κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Η κατάστασή της υγείας του βρέφους χαρακτηρίζεται σταθερή.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο πατέρας

Ο πατέρας του παιδιού ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία για παραμέληση ανηλίκου αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο ίδιος το παιδί έβαλε στο στόμα του ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο αν και επάνω έγραφε ότι περιέχει άλλο υγρό.