Αίγιο: Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής Γυμνασίου που δέχθηκε γροθιά από 16χρονο - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε Γυμνάσιο του Αιγίου.

Όπως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ένας 14χρονος βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, μετά από γροθιά που δέχθηκε στο κεφάλι από 16χρονο.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε εντός της σχολικής μονάδας, με τις Αρχές να αναζητούν για να συλλάβουν τόσο τον 16χρονο, όσο και τον πατέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.