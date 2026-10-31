Στο Ναυτοδικείο ο υπαξιωματικός του ΠΝ για τους εμπρησμούς -«Την είχε απειλήσει πρόσφατα ότι θα τη σκοτώσει» λέει ο πατέρας θύματος - iefimerida.gr

Στο Ναυτοδικείο οδηγήθηκε το πρωί ο 46χρονος Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού που κατηγορείται για το μπαράζ εμπρησμών σε σπίτι και οχήματα πρώην συντρόφων του σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο.

Νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο Επικελευστής, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα λίγες ώρες μετά τους εμπρησμούς στην Αθήνα.

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Ο πατέρας της γυναίκας που της έκαψε το σπίτι: Την είχε απειλήσει ''θα σε σκοτώσω''»

Ο πατέρας της 36χρονης γυναίκας της οποίας έκαψε το διαμέρισμα ο 46χρονος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι στον Alpha».

«Ολική καταστροφή. Έβαλε εκρηκτικό μηχανισμό, τινάχτηκαν όλες οι πόρτες. Μπήκε μέσα με κουκούλα, γάντια, τα κλειδιά γιατί σας είπα έμενε μέσα, είχαν σχέση. Θα έφευγε το Σάββατο για να βρει σπίτι. Του εδω και δέκα μέρες είπε τέλος να φύγει ομαλά και όμορφα και μας έκανε αυτό το μπουρλότο.

Υπήρχαν διαφωνίες, την είχε απειλήσει κανά δυο φορές μέσα στον Οκτώβριο ''θα σε σκοτώσω ''. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα από μία ψυχολόγο του στρατού είχε καταγγελία για άλλη υπόθεση πριν τα φτιάξει με την κόρη μου.

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Ήταν πολύ γλυκομίλητος και με το σεις και με το σας, λίγο περίεργος ήταν γιατλι ρωτούσε πολλά πράγματα. Και εγω την αγαπάω και πάω για καλό σκοπό, αλλά φαίνεται ήθελε να καλύψει τις παλιές υποθέσεις».

Όπως περιέγραψε ο πατέρας της 36χρονης μία φορά η κόρη του τον συνόδευσε σε ψυχολόγο του Στρατού και όταν την ρώτησε η ψυχολόγος αν γνωρίζει τον λόγο που ο σύντροφό την επισκέπτεται της αποκάλυψε πως ειναι για καταγγελία από πρώην σύντροφο για απειλές.

Όπως ανέφερε, η κόρη του είναι ακόμα σε σοκ.