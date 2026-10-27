Στο Μουσείο Ευρημάτων των ανασκαφών του Μετρό «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» ο Τασούλας -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού για τον Αγιο Δημήτριο και την 28η Οκτωβρίου.

Σήμερα Τρίτη ο Κωνσταντίνος Τασούλας ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ευρημάτων των ανασκαφών του Μετρό «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στο Μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά.

«Ενα αριστούργημα, που περικλείει χιλιάδες άλλα μικρότερα»

Ως ένα αριστούργημα, που περικλείει χιλιάδες άλλα μικρότερα αριστουργήματα, χαρακτήρισε το «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» - Μουσείο Ευρημάτων από τις Ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη σημερινή του επίσκεψη.

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Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν στο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης Τάνια Πρωτοψάλτη, οι οποίες τον ξενάγησαν στο Μουσείο, που στεγάζεται στο διατηρητέο κτίριο στρατωνισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Εκεί, είχε την ευκαιρία να δει, στον ισόγειο χώρο του Μουσείου, τις αρχαιότητες που προέρχονται από ανασκαφές στις εκτός των τειχών περιοχές, στους σταθμούς: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Φλέμινγκ και στο αμαξοστάσιο Πυλαίας. Στον όροφο του κτιρίου είδε τις αρχαιότητες από τις ανασκαφές στους σταθμούς Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, που βρίσκονται εντός των τειχών της πόλης.

Μετά την ξενάγηση, ο κ. Τασούλας δήλωσε πως το συγκεκριμένο Μουσείο είναι ένα αριστούργημα, τόσο λόγω των εκθεμάτων του όσο και λόγω της μεταμόρφωσης του χώρου. «Αν συγκρίνει κανείς πώς ήταν εδώ ο χώρος του παλιού στρατοπέδου Παύλου Μελά, που έπαψε εδώ και δεκαετίες να αναγκαιεί για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με το πώς μετατράπηκε σήμερα, θα καταλάβει ότι ένα αριστούργημα περικλείει πολλά, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλα μικρότερα αριστουργήματα, που είναι τα ευρήματα από τα έργα του Μετρό», ανέφερε και προσέθεσε: «Βλέπουμε εδώ να ξεδιπλώνεται διαδοχικά η ιστορία της Θεσσαλονίκης. Η ελληνιστική, η ρωμαϊκή, η βυζαντινή, η οθωμανική ιστορία μέσα από ευρήματα κάθε περιόδου, τα οποία μας κατατοπίζουν αποφασιστικά για τα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι δεν πρέπει κανείς να παραλείψει να επισκεφθεί το Μουσείο και «να χαρεί μέσα από την παρουσίαση των εκθεμάτων την ιστορία της πόλης, τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τη σύγχρονη αποφασιστικότητα της χώρας μας να προστατεύσει το παρελθόν της, επειδή ακριβώς προστατεύοντας το παρελθόν της, ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τις προοπτικές της».

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Παρόντες στην ξενάγηση ήταν ακόμη, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης.

Δείτε φωτογραφίες από το μουσείo﻿

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Φωτογραφίες (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)