Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες θανάτου του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios -Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα - iefimerida.gr

Την ώρα που αρμόδιες λιμενικές αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας με θύμα έναν 20χρονο ναύτη στο πλοίο Blue Star Chios, η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει παγωμένη στο άκουσμα του θανάτου του νεαρού.

Μόλις πριν τρεις ημέρες γιόρταζε τα γενέθλιά του με φίλους όπου τους έλεγε ότι είναι καλά και τα καταφέρνει στις μόλις 15 περίπου ημέρες που είχε ξεκινήσει τη δουλειά στο πλοίο.

Συγγενείς και οι φίλοι τον περιγράφουν ως ένα παιδί πάντα χαμογελαστό, ευγενικό με όνειρα για τον μέλλον του στις θάλασσες. Από μικρός ήθελε να γίνει ναυτικός για να ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Ενώ και ο μεγάλος του αδερφός σύμφωνα με τις πληροφορίες εργάζεται στον ίδιο τομέα. Ο 20χρονος Τάσος ήθελε να ακολουθήσει τα επαγγελματικά βήματα του αδερφού του. Έτσι επέλεξε να σπουδάσει σε ιδιωτική ναυτική σχολή στον Πειραιά, περιμένοντας να ξεκινήσει τα μπάρκα όπως λέγεται στη γλώσσα των ναυτικών το ταξίδι στα καράβια.

Είχε μόλις 15 ημέρες στη δουλειά καθώς είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο αρχές Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης. Στο πλοίο ήταν καθαριστής στο μηχανοστάσιο. Το πώς εγκλωβίστηκε στην συρόμενη υδατοστεγή πόρτα είναι ένα ερώτημα που εκτός από τους αρμόδιους που ερευνούν τον αδόκητο θάνατό του, βασανίζει και την οικογένειά του. Από τις πρώτες ώρες που μαθεύτηκε το τραγικό νέο οι καμπάνες στο χωριό του τη Δροσιά Ευβοίας λίγα χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα χτυπούν πένθιμα για τον 20χρονο που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα στο πλοίο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, της Τετάρτης όταν ο ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα. Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εν τω μεταξύ χθες προσήχθησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ο πλοίαρχος και ο α’ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και μετά από λίγες ώρες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη συρόμενη υδατοστεγή πόρτα έχουν συμβεί στο παρελθόν και άλλα ατυχήματα με ναυτικούς κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Πάντως ναυτικές ενώσεις έχουν κηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις για το θάνατο του 20χρονου ναυτικού ενώ χθες το δρομολόγιο του συγκεκριμένου πλοίου ακυρώθηκε.