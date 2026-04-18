Στο μικροσκόπιο η βιντεοκλήση του 66χρονου με τη Μυρτώ τη μοιραία νύχτα -Τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές - iefimerida.gr

Τα κινητά των τριών ατόμων που κρίθηκαν προφυλακιστέα για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά ερευνούν οι Αρχές.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, μια βιντεοκλήση από το δωμάτιο του ξενοδοχείου που βρισκόταν η 19χρονη Μυρτώ στις 04:02 τα ξημερώματα της Τρίτης, ρίχνει φως στις έρευνες της Ασφάλειας Κεφαλονιάς, απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα, όπως ποια είναι η ώρα που έχασε τις αισθήσεις του το κορίτσι.

Η επικοινωνία περίπου δύο λεπτών, φέρεται να αποτυπώνει την 19χρονη ξαπλωμένη σε χώρο του δωματίου και διακόπτεται απότομα με την είσοδο άλλου ατόμου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Με βάση αυτές τις εικόνες, οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν την κατάσταση της 19χρονης, τι ώρα έχασε τις αισθήσεις της και μετά από πόση ώρα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ οι φίλοι της.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί από τις αρχές, η Μυρτώ «ήταν σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη επικοινωνία».

Παράλληλες έρευνες γίνονται στα κινητά τηλέφωνα των τριών συλληφθέντων προκειμένου να εξακριβωθούν όλες οι επικοινωνίες από την στιγμή που μπαίνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου η 19χρονη με τον 23χρονο φίλο της.

Ποιος είναι ο 66χρονος

Η φερόμενη επικοινωνία τη νύχτα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, φέρεται να έγινε με έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως να καταθέσει στις αρχές και η κατάθεση του φαίνεται κομβική.

Σε ότι αφορά την ταυτότητά του και το πώς βρέθηκε να συνομιλεί με την Μυρτώ, σύμφωνα με τα όσα είπε το πρωί στην ΕΡΤ ο Γιώργος Καλιακμάνης τον 66χρονο τον γνώριζε ο 23χρονος κάτι που κατέθεσε και ο ίδιος στην αστυνομία. Οπως είπε ο νεαρός τον έβαλε σε μια ομαδική συνομιλία όπου εκεί γνώρισε την Μυρτώ και είχαν μια βιντεοκληση, λέγοντας ακόμη ότι της έδωσε 220 ευρώ γιατί τού είπε ότι δεν είχε πού να μείνει.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της Μυρτώς μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι «τις επόμενες ημέρες εβδομάδες θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια. Απαντώνται εύκολα κάποια ερωτήματα. Εύκολα μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα για τα 220 ευρώ. Πού δαπανήθηκαν, από ποιο ΑΤΜ βγήκαν και ποιος τα πήρε. Εκεί θα αποκαλυφθεί το μέγεθος της υπόθεσης. Εμείς αναμένουμε να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσει η ανάκριση και θα αποκαλυφθούν πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.