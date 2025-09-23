 Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση για τον Θεοφάνη Μπακούλα - iefimerida.gr
Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση για τον Θεοφάνη Μπακούλα

Ιατρικό Π. Φαλήρου
Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε χθες, στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, ο ποδοσφαιριστής της Rio Ave και διεθνής με την Εθνική μας Ομάδα Ελπίδων, Θεοφάνης Μπακούλας.

Ο Θεοφάνης Μπακούλας με τον ιατρό κ. Χρήστο Θέο, Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό στο Ιατρικό Π. Φαλήρου﻿
Ο Θεοφάνης Μπακούλας με τον ιατρό κ. Χρήστο Θέο, Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό στο Ιατρικό Π. Φαλήρου﻿

Ο 20χρονος κεντρικός χαφ του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται δανεικός στη Ρίο Άβε, τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα, όπου η «γαλανόλευκη» επικράτησε 5-0 στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του επόμενου EURO.

Η επέμβαση διενεργήθηκε από τον Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό και ιατρό της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, κ. Χρήστο Θέο και την ομάδα του στο Ιατρικό Π. Φαλήρου.  

Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και αποκατάσταση, καθώς επίσης ασφαλή επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

