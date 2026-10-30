Στο 7,6% η ανεργία τον Σεπτέμβριο 2026 -Αναλυτικά στοιχεία - iefimerida.gr

Στο 7,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 8,8% τον Σεπτέμβριο 2025 και 7,4% τον Αύγουστο 2026.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 359.609 άτομα

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 359.609 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.627 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (13,8%) και αύξηση κατά 7.509 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2026 (2,1%).

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Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,5% από 11,4% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,2% από 6,7%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθες σε 17,3% από 20% τον Σεπτέμβριο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7% από 8,1%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.391.208 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 49.573 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (1,1%) και μείωση κατά 8.945 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2026 (0,2%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.949.072 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 36.315 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (1,2%) και μείωση κατά 2.752 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2026 (0,1%).

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ΑΠΕ-ΜΠΕ