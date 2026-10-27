Στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους πλέον η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες - iefimerida.gr

Στις 31 Δεκεμβρίου κλειδώνει πλέον η καταληκτική προθεσμία για το πόθεν έσχες κάθε έτους.

Μέχρι σήμερα οι ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλονταν μέσα σε τρίμηνο μετά το τέλος της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, οπότε η ημερομηνία άλλαζε κάθε χρόνο. Η αλλαγή προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

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Αυτό που αποσυνδέεται είναι μόνο το τέλος της περιόδου υποβολής. Η έναρξη παραμένει συνδεδεμένη με την ολοκλήρωση των δηλώσεων εισοδήματος, ώστε οι υπόχρεοι να έχουν τα στοιχεία της τελευταίας φορολογικής τους δήλωσης.

Η ρύθμιση αφορά και τις Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) και ισχύει ήδη για τις δηλώσεις του 2026, που αφορούν τη χρήση 2025. Η υποβολή φέτος είχε ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου.

Η αρχική δήλωση δεν αλλάζει και υποβάλλεται όπως και πριν μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας που δημιουργεί την υποχρέωση.