Στις 11 Δεκεμβρίου προσδιορίστηκε το Εφετείο για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων - iefimerida.gr

Στις 11 Δεκεμβρίου 2026 προσδιορίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα καθίσουν οι τέσσερις επιχειρηματίες, οι οποίο σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών έκαστος με εκτιτέα τα 8 έτη. Και οι τέσσερις έχουν ασκήσει έφεση με την έκτιση της ποινής τους να έχει ανασταλεί έως τον δεύτερο βαθμό.

Η απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις παρακολουθήσεις

Οι τέσσερις επιχειρηματίες βάσει της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδιεκίου κρίθηκαν ένοχοι για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών.

Ειδικότερα, κρίθηκαν ένοχοι για:

*επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

*παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας

*παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η δικογραφία και τα πρακτικά της δίκης έχουν επιστρέψει στις εισαγγελικές Αρχές για τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο παραγραφής.

Μεγάλο μέρος της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο

Στον Άρειο Πάγο έχει επιστρέψει ένα μεγάλο μέρος της δικογραφίας για τη διενέργεια έρευνας για τυχόν διάπραξη του αδικήματος της κατασκοπείας ή της απόπειρας κατασκοπείας.

Στον Άρειο Πάγο έχει διαβιβαστεί και το σκέλος της δικαστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που αφορά τη διενέργεια έρευνας για τυχόν συνέργεια άλλων προσώπων στις πράξεις των τεσσάρων επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν πρωτόδικα για τις παρακολουθήσεις μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, παραμένει το σκέλος για τυχόν διάπραξη του αδικήματος της ψευδούς κατάθεσης από μάρτυρες που εξετάστηκαν είτε στη Βουλή είτε στο δικαστήριο.