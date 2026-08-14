Στην Πάρο κατέπλευσε ο «Κίμων» για τους εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου [βίντεο] - iefimerida.gr

Δεκαπενταύγουστος στην Πάρο και η πλέον σύγχρονη, προηγμένη και νεότευκτη φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, «Κίμων», κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων», τύπου FDI HN, διαθέτει τεχνολογία «stealth» και το ψηφιακό ραντάρ Sea Fire για παρακολούθηση εκατοντάδων απειλών. Το εξελιγμένο πλοίο ενσωματώνει επίσης προηγμένα συστήματα κυβερνοασφάλειας, αποτελώντας το πιο σύγχρονο του στόλου.

Ο πανίσχυρος οπλισμός της ελληνικής διαμόρφωσης εξασφαλίζει απόλυτη υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, σύστημα RAM, πυραύλους Exocet, καθώς και το κορυφαίο σόναρ CAPTAS-4 με τορπίλες MU90.

Ο θυρεός της φρεγάτας συνδέει την αρχαία ιστορία με τη σύγχρονη ναυτική ισχύ. Απεικονίζει μια αθηναϊκή περικεφαλαία, μια αρχαία τριήρη και τη σιλουέτα του πλοίου, το οποίο αποτελεί πλέον την αιχμή του δόρατος αποτροπής.

Ο ναός της Εκατονταπυλιανής διαθέτει μοναδικά ιστορικά στοιχεία, όπως ένα μαρμάρινο αμφιθεατρικό σύνθρονο. Στο εσωτερικό του δεσπόζει το μοναδικό ακέραιο παλαιοχριστιανικό κιβώριο που σώζεται στον ορθόδοξο κόσμο, στηριγμένο σε κίονες.

Το υπερσύγχρονο πλοίο και το πλήρωμά του θα αποδώσουν τιμές στον μεγαλειώδη εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νησί, όπου πανηγυρίζει ο ιστορικός ναός της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, ένα από τα σπουδαιότερα ορθόδοξα προσκυνήματα αφιερωμένα στη Θεοτόκο παγκοσμίως.

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«Κίμων»: Φρεγάτα με τεχνολογία «stealth»



Η φρεγάτα «Κίμων» (F-601) είναι το νεότερο, πιο εξελιγμένο ψηφιακό πλοίο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, τύπου FDI HN (Belharra). Σχεδιασμένη με τεχνολογία «stealth» για μειωμένο ίχνος στα ραντάρ, έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Το πλοίο ενσωματώνει το κορυφαίο ψηφιακό ραντάρ Sea Fire (AESA), το οποίο προσφέρει ταυτόχρονη παρακολούθηση εκατοντάδων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και προηγμένα συστήματα κυβερνοασφάλειας.

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Η ελληνική διαμόρφωση της φρεγάτας διαθέτει πανίσχυρο οπλισμό, που εξασφαλίζει απόλυτη υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 για άμυνα περιοχής, καθώς και σύστημα εγγύς προστασίας RAM και αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3c. Για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, χρησιμοποιεί το κορυφαίο συρόμενο σόναρ CAPTAS-4 και τορπίλες MU90.

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Ο θυρεός της φρεγάτας απεικονίζει μια αθηναϊκή περικεφαλαία, μια αρχαία τριήρη και τη σιλουέτα του σύγχρονου πλοίου. Το σύμβολο αυτό γεφυρώνει την αρχαία ιστορία με τη σύγχρονη ναυτική ισχύ. Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί πλέον την αιχμή του δόρατος για την αποτροπή κάθε απειλής.



Η Παναγία της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο Δεκαπενταύγουστος και η Παναγία η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο

Το κτιριακό συγκρότημα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής κρύβει σπουδαία αρχιτεκτονικά και ιστορικά στοιχεία.

Στο βάθος του Ιερού Βήματος βρίσκεται ένα μαρμάρινο, αμφιθεατρικό σύνθρονο που θυμίζει αρχαίο θέατρο. Εκεί καθόταν ο επίσκοπος και ο κλήρος κατά την παλαιοχριστιανική εποχή.

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Πάνω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται ένα μοναδικό μαρμάρινο στέγαστρο (κιβώριο) που στηρίζεται σε κίονες. Είναι το μοναδικό παλαιοχριστιανικό κιβώριο που σώζεται ακέραιο σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο.

Για το χτίσιμο του ναού χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 2.500 αρχιτεκτονικά μέλη (κίονες, επιστύλια, επιγραφές) από αρχαία ελληνικά μνημεία και ιερά της Πάρου.

Ο ναός είναι θεμελιωμένος πάνω σε αρχαίο γυμνάσιο.