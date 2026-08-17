Στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος της Δυτικής Ελλάδας -Πώς μειώνει τις αποστάσεις - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η κομβικής σημασίας παρέμβαση για την οδική σύνδεση Λευκάδας-Αμβρακίας Οδού, αφού δόθηκε στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του δρόμου από τον Άγιο Νικόλαο προς τη Βόνιτσα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την Πολιτεία το τελευταίο διάστημα στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Δυτική Ελλάδα. Οι νέες υποδομές που υλοποιούνται στην περιοχή προσδίδουν νέα δυναμική όχι μόνο στις ιδιωτικές μετακινήσεις αλλά και στις επαγγελματικές και εμπορευματικές μεταφορές, ενισχύοντας συνολικά την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

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