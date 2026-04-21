Χαρτιά απόσπασης για την Κρήτη πήραν 40 Ειδικοί Φρουροί -Για έναν μήνα στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - iefimerida.gr

Βαλίτσες για την Κρήτη ετοιμάζουν δεκάδες Ειδικοί Φρουροί οι οποίοι έλαβαν τα έγγραφα απόσπασης ώστε να ενισχύσουν τις αυξημένες ανάγκες του νησιού.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr οι 40 Ειδικοί Φρουροί πρόκειται να αναλάβουν πόστα ευθύνης στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων για τουλάχιστον έναν μήνα. Ωστόσο, εκτιμήσεις ανώτατων αξιωματούχων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να παραμείνουν μέχρι το καλοκαίρι.

Οι αρμόδιοι στην Κρήτη ευελπιστούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση

Η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού. Το ίδιο συμβαίνει και με το Λιμενικό Σώμα του νομού, που, πέραν των καθημερινών του καθηκόντων, έχει αναλάβει ευθύνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των παράτυπων μεταναστών που καθημερινά φτάνουν στις ακτές του νησιού.

Η Κρήτη, γενικά, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού. Οι καθημερινές βάρδιες καλύπτονται οριακά και ήδη, οι πρώτοι τουρίστες έχουν ξεκινήσει να κάνουν την εμφάνιση τους στο νησί. Ειδικά από την 1η Μαΐου αναμένονται μαζικές αφίξεις τουριστών μιας και η σεζόν ξεκινά νωρίτερα στην Κρήτη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Οι επιτελείς του νησιού, ευελπιστούν πως θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση με προσωπικό μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση της τελευταίας σειράς Ειδικών Φρουρών. Οι τρίμηνες εκπαιδεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην Τρίπολη και εν συνεχεία, οι Ειδικοί Φρουροί θα προχωρήσουν σε έναν μήνα πρακτικής άσκησης και τον Ιούνιο, αναμένεται να διατεθούν για να καλύψουν ανάγκες υπηρεσιών ανά την Ελλάδα.