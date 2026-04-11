Στην ηλεκτρονική διαβούλευση «ανέβηκε» το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου -Με το νέο, ερανιστικό νομοσχέδιο του υπ. Υγείας - iefimerida.gr

Μεγάλο Σάββατο σήμερα και «ανέβηκε» στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης το νέο, ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και θα παραμείνει στην εν λόγω διαδικασία έως την Δευτέρα 28 Απριλίου, στις 8 π.μ..

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας επιδιώκεται:

α) η πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα νέα και καινοτόμα και μη κυκλοφορούντα στη χώρα,

β) η ενίσχυση της διοικητικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και η προώθηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας,

γ) η επαρκής κάλυψη της αγοράς και η ενίσχυση της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση φαρμάκων,

δ) o ουσιαστικότερος και πιο αποτελεσματικός έλεγχος του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον εξορθολογισμό του συστήματος χορήγησης των φαρμάκων,

ε) η προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και κάνναβης,

στ) η ενίσχυση και εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας,

ζ) και η αναβάθμιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου εστιάζουν, κυρίως, στα ακόλουθα:

α) στη θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας, ως διακριτή κατηγορία φαρμακευτικής δαπάνης, με σκοπό την πρόσβαση των ασθενών σε νέες και καινοτόμες θεραπείες,

β) στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας,

γ) στον έλεγχο και τη παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης,

δ) στη προτεραιοποίηση του αποθέματος φαρμάκων που εισάγεται εκτάκτως σε περίπτωση μη τήρησης της δήλωσης του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) περί διακοπής κυκλοφορίας ή έλλειψης φαρμάκου,

ε) σε ρυθμίσεις που αφορούν στον καθορισμό των κατηγοριών φαρμάκων που εντάσσονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.),

στ) στη συμπλήρωση ρυθμίσεων για τα προϊόντα καπνού και τα προϊόντα κάνναβης, και

ζ) στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για ογκολογικούς – αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και παραμέτρων υγείας από τον ασθενή.