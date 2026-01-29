 Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Δένδιας με τη Γαλλίδα ομόλογό του -Δείτε εικόνες & βίντεο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Δένδιας με τη Γαλλίδα ομόλογό του -Δείτε εικόνες & βίντεο

Κίμων
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συνάντηση με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρίν, έχει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί η Γαλλίδα αξιωματούχος και ο Έλληνας υπουργός έφτασαν στον ναύσταθμο, όπου επιθεώρησαν τα τιμητικά αγήματα, στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra, επί της οποίας πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους.

Η παρουσία της γαλλικής πολιτικής ηγεσίας Άμυνας στη φρεγάτα «Κίμων» υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και τον κομβικό ρόλο του προγράμματος των Belharra στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε βίντεο από την άφιξη Δένδια-Βοτρίν στη φρεγάτα:

​Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

