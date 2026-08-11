Στην Ευελπίδων η 46χρονη -Απολογείται για την υπόθεση της Marfin - iefimerida.gr

Στην Ευελπίδων έφτασε συνοδεία αστυνομικών η 46χρονη ώστε να απολογηθεί για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin το 2010.

Η 46χρονη, που έφτασε στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα.



Η 46χρονη, μέσω του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.



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Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, η 46χρονη βρισκόταν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά όχι κοντά στην τράπεζα της Marfin.

«Έχει εξεταστεί το 2022 με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες, με την ίδια αξιολόγηση» λέει ο δικηγόρος της 46χρονης

Μιλώντας προ ημερών στην ΕΡΤ, ο κ. Παπαδάκης είχε τονίσει ότι «εκείνο που έχει αποκρυφτεί είναι ότι η κατηγορούμενη δεν εξετάζεται για πρώτη φορά όσον αφορά με ταυτοποίησή της με πρόσωπο το οποίο φέρεται ότι συμμετείχε σε υποστηρικτική δράση στη Marfin. Έχει εξεταστεί το 2022 με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες, με την ίδια αξιολόγηση», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, «προσεγγίζω αυτή την υπόθεση, πρώτα απ’ όλα με σεβασμό στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και με πλήρη συμπαράσταση και με την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ενοχοποίηση αθώων, ούτε με πολιτικά παιχνίδια».

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«Η Αστυνομία δεν είπε ότι το 2022 η ίδια υπηρεσία, δηλαδή η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, και μάλιστα η ίδια εξετάστρια, είχε κρίνει ότι δεν υπάρχει καμία προσομοίωση της εντολέας μου και είχε μπει στο αρχείο η υπόθεση με πράξη εισαγγελέα. Έχουμε και δεδικασμένο εδώ πέρα διότι τα ίδια στοιχεία επαναξιολογούνται με την προσθήκη ενός ανώνυμου email το οποίο, εκτός του ότι είναι παράνομο, δεν είναι συγκεκριμένο τι έκανε ο καθένας», τόνισε.