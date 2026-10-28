 Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων -Σε ποια πόλη βρίσκεται - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων -Σε ποια πόλη βρίσκεται

Κέρκυρα πλατεία
Η πλατεία στην Κέρκυρα
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Η χώρα μας φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, η οποία, σε αντίθεση με όσα θα περίμενε κανείς, δεν βρίσκεται ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας.

Μπορεί η νησιωτική Ελλάδα να είναι γνωστή κυρίως για τις μαγευτικές παραλίες και τις χρυσαφένιες αμμουδιές της, ωστόσο τα νησιά της διαθέτουν και σημαντικά αξιοθέατα που ξεχωρίζουν είτε για την ιστορική τους σημασία είτε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθός τους.﻿

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