Στην Ελλάδα τα γυρίσματα του νέου κύκλου του Emily in Paris -Οι τελευταίες πληροφορίες - iefimerida.gr

Οι ομορφιές της Ελλάδας θα αποτελέσουν ένα από τα σκηνικά της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris για τη νέα σεζόν.



Όπως ανέφερε πρώτο το Variety και αναμετέδωσαν διεθνείς ιστοσελίδες, η χώρα μας και το Μονακό θα είναι οι τόποι γυρισμάτων της 6ης σεζόν του Emily in Paris. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο.



Οι λεπτομέρειες της πλοκής της 6ης σεζόν παραμένουν προς το παρόν άγνωστες, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αναζωπύρωση του ειδυλλίου μεταξύ «Έμιλι» και «Γκάμπριελ» αναμένεται σε ελληνικό φόντο, καθώς ο σεφ την έχει προσκαλέσει στην Ελλάδα.



Ξανά στην Ελλάδα η Λίλι Κόλινς: Μετά τη διαφήμιση στα γυρίσματα του Emily in Paris

Η Λίλι Κόλινς φαίνεται ότι επιστρέφει στη χώρα μας, καθώς πριν λίγους μήνες είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τα γυρίσματα διαφήμισης brand ρουχισμού. Τότε είχε πραγματοποιήσει γυρίσματα στα Πετράλωνα και τη Νέα Μάκρη. Σε backstage βίντεο ακούγεται να λέει: «Τώρα είμαστε στην Ελλάδα. Είναι εκπληκτικά (…) Όλοι είναι χαρούμενοι, ο καιρός είναι υπέροχος, οι άνθρωποι χαμογελούν. Είναι ένα διασκεδαστικό γύρισμα. Είμαστε στην Αθήνα. Είναι εκπληκτικό. Δεν έχω περάσει τόσο χρόνο εδώ και έχω κάποια εμμονή».



Πάντως το Emily in Paris αποτελεί μία ακόμη παραγωγή που επιλέγει τη χώρα μας για γυρίσματα. Στην Αθήνα πραγματοποιούν γυρίσματα για τη νέα τους ταινία ο Ντάνιελ Κρεγκ και ο Κίλιαν Μέρφι, ενώ στη Νέα Μάκρη και την Ύδρα βρέθηκε ο Μπραντ Πιτ.



Όπως φαίνεται η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ενίσχυσης της στρατηγικής της παρουσίας στον διεθνή κινηματογραφικό και τηλεοπτικό χάρτη, αξιοποιώντας τόσο τη φυσική ομορφιά και τον πολιτισμό της όσο και τις πολιτικές ενισχύσεις προς τις παραγωγές.