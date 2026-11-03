Στην Εισαγγελία οι συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Κατερίνης -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Την πόρτα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης πέρασαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης, ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικοί.

Υπάλληλοι της Πολεοδομίας και ιδιώτες μηχανικοί φέρεται να είχαν στήσει σύστημα παράνομων συναλλαγών με «γρηγορόσημα» για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εις βάρος των 11 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, όπως δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για την υπόθεση, η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία και ερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Κύκλωμα Πολεοδομίας Κατερίνης: Το συνολικό ύψος των χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν αγγίζει τις 140.000 ευρώ

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 64 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους φαίνεται να προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας.

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Από την έρευνα έχουν, μέχρι στιγμής, καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Το συνολικό ύψος των χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν ανέρχεται σε 137.932,58 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 4.760,58 ευρώ αφορούν υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους και γραφεία υπαλλήλων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν: 264.440 ευρώ σε μετρητά, μέρος των οποίων ήταν χωρισμένο σε 30 φακέλους, αξιόγραφα ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας και τέσσερα χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και τιμαλφή, επτά ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή, μηχανική σφραγίδα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, οκτώ επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών, ημερολόγια, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους, USB και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.