Σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας συνεχίζεται η νοσηλεία του 13χρονου που δέχθηκε δάγκωμα από οχιά -Εκτός κινδύνου - iefimerida.gr

Σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας συνεχίζεται η νοσηλεία του 13χρονου ο οποίος δέχθηκε δάγκωμα στο χέρι από οχιά στη Σύρο, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής.

Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο του νησιού επισημαίνει ότι το παιδί παρουσίασε «μόνο σημειακό σύμπτωμα του δαγκώματος» και ότι διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας με σκοπό την αποφυγή πιθανών παρενεργειών από την χορηγηθείσα αγωγή.

Τέλος σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Σύρου το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε απλό θάλαμο.

Δεν χρειάστηκε να του χορηγήσουν αντιοφικό ορό

Σημειώνεται ότι ήδη από χθες η κατάσταση της υγείας του 13χρονου αγοριού ήταν τόσο καλή, σε σημείο στο οποίο οι γιατροί του νοσοκομείου Σύρου δεν χρειάστηκε να του χορηγήσουν αντιοφικό ορό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 13χρονος επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος και τότε η οχιά τον δάγκωσε.



Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σύρου:

«Σχετικά με περιστατικό νοσηλείας 13χρονου παιδιού μετά από δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω:

Την Μ. Παρασκευή προσήλθε μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου 13χρονο παιδί το οποίο είχε δεχθεί δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού.

Το παιδί ήταν σε καλή κλινική κατάσταση με σημειακό μόνο σύμπτωμα του δαγκώματος στο χέρι του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εφημερεύοντες ιατροί και οι νοσηλευτές βάρδιας προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών από την δράση του δηλητηρίου. Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης υπήρξε επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων και εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο για να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω απαραιτήτων ενεργειών.

Κατά κύριο λόγο για προληπτικούς λόγους και για την αποφυγή πιθανών παρενεργειών από την χορηγηθείσα αγωγή έγινε διακομιδή του παιδιού σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Από την επικοινωνία που έχει υπάρξει με το παιδιατρικό νοσοκομείο είναι γνωστό ότι το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.

Ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψει στους δικούς του.

Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά».