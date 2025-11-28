Στην Άντζελα Δημητρίου διασκέδασε ο Πάνος Ρούτσι: «Είναι κακό να βγω με έναν φίλο μου για ποτό;» - iefimerida.gr

Ο Πάνος Ρούτσι βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής, με τον ίδιο να δηλώνει «είχα την ανάγκη να βγω έξω. Είναι κακό να βγω με έναν φίλο μου για ποτό;».

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο κ. Ρούτσι είπε πως «η Άντζελα είναι πολύ ευθύς άνθρωπος. Πάντα την εκτιμούσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια και τη στήριξη». Νωρίτερα η γνωστή τραγουδίστρια είχε πει από τη σκηνή «έχω χάσει κι εγώ δικούς μου ανθρώπους πολλά χρόνια πίσω, αλλά στενοχωριέμαι πολύ όταν βλέπω έναν νέο πατέρα να χάνει ένα τόσο νέο παιδί. Θέλω να τον στηρίξουμε, να τον αγαπάμε και να είμαστε μαζί του».

«Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω;»

Αναφερόμενος στα σχόλια που γίνονται στο πρόσωπό του, είπε: «Δεν με επηρεάζει κανένα σχόλιο. Αυτά που γράφονται δεν σταματάνε ποτέ. Το ξέρετε. Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω; Δεν έχει δικαίωμα να πιει ένα ποτό έξω; Δεν έχει δικαίωμα να βγει βόλτα; Δεν έχει δικαίωμα να πάει ταξίδι;».

«Έχουμε έναν πόνο, τον οποίο με κάθε τρόπο πρέπει να διαχειριστούμε. Υπάρχουν φορές που έχεις την ανάγκη να πας έξω, με έναν φίλο σου, να ξεχαστείς με κάποιον τρόπο για λίγες ώρες, να πεις με τον φίλο σου μια κουβέντα και να πιεις ένα ποτάκι. Είναι κακό;» συμπλήρωσε ο Πάνος Ρούτσι αναφορικά με τη βραδινή έξοδό του.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, συμπλήρωσε: «Δεν έχουμε πενθήσει ακόμα, κάθε μέρα σκεφτόμαστε πώς γίνεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα να μην μπει κανείς φυλακή. Δεν θα τα παρατήσουμε, όσοι φταίξανε, όσοι είχαν ανάμειξη σε αυτό το έγκλημα θα μπουν φυλακή. Καταθέσαμε αίτηση εκταφής και περιμένουμε από τον εισαγγελέα να ορίσει ημερομηνία και έχουμε ορίσει δικό μας πραγματογνώμονα».