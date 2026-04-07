 Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου -Κατηγορείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, δείτε βίντεο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου -Κατηγορείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, δείτε βίντεο

Η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγείται στην ανακρίτρια Αμαλιάδας
Η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγείται στην ανακρίτρια Αμαλιάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

Το κατώφλι της ανακρίτριας Αμαλιάδας πέρασε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 09:45 το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η Μουρτζούκου κατηγορείται ήδη για τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών και πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και για ένα 5ο παιδί. Πρόκειται για τον μικρό Παναγιώτη, παιδί μιας στενής της φίλης το οποίο βρέθηκε νεκρό στις 5 Αυγούστου του 2024.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνοδεία αστυνομικών η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας από τις φυλακές, και διά μέσου του συνηγόρου της, Νίκου Αλεξανδρή, ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την προετοιμασία της απολογίας της.

Η Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Υπενθυμίζεται πως η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών του υπουργείου Δικαιοσύνης έκρινε μετά τον επανέλεγχο της υπόθεσής της πως ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη ήταν αποτέλεσμα ασφυξίας, δηλαδή εγκληματικής ενέργειας και δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Για αυτό τον λόγο η Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Εάν και η κατηγορούμενη ομολόγησε τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών, μεταξύ των οποίων και της μικρής της αδερφής, αρνείται πεισματικά πως σκότωσε τον μικρό Παναγιώτη. Βέβαια και στην περίπτωση των τεσσάρων παιδιών, αρχικά αρνείτο την  οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό τους, αλλά εν τέλει ομολόγησε πως η ίδια τα σκότωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή της αποχώρησης της Ειρήνης Μουρτζούκου:﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ Αμαλιάδα ανακρίτρια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

