Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου -Κατηγορείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Το κατώφλι της ανακρίτριας Αμαλιάδας πέρασε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 09:45 το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η Μουρτζούκου κατηγορείται ήδη για τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών και πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και για ένα 5ο παιδί. Πρόκειται για τον μικρό Παναγιώτη, παιδί μιας στενής της φίλης το οποίο βρέθηκε νεκρό στις 5 Αυγούστου του 2024.

Συνοδεία αστυνομικών η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας από τις φυλακές, και διά μέσου του συνηγόρου της, Νίκου Αλεξανδρή, ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την προετοιμασία της απολογίας της.

Υπενθυμίζεται πως η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών του υπουργείου Δικαιοσύνης έκρινε μετά τον επανέλεγχο της υπόθεσής της πως ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη ήταν αποτέλεσμα ασφυξίας, δηλαδή εγκληματικής ενέργειας και δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Για αυτό τον λόγο η Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Εάν και η κατηγορούμενη ομολόγησε τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών, μεταξύ των οποίων και της μικρής της αδερφής, αρνείται πεισματικά πως σκότωσε τον μικρό Παναγιώτη. Βέβαια και στην περίπτωση των τεσσάρων παιδιών, αρχικά αρνείτο την οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό τους, αλλά εν τέλει ομολόγησε πως η ίδια τα σκότωσε.

Η στιγμή της αποχώρησης της Ειρήνης Μουρτζούκου:﻿