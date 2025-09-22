Στη Θεσσαλονίκη στις 29 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος -Για την έναρξη των εργασιών Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου - iefimerida.gr

Την έναρξη των εργασιών του Β' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, θα κηρύξει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πόλη από 27/9 έως και 2 Οκτωβρίου.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Η Ορθόδοξη θεολογία και η "οντολογία" της τεχνολογίας: ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες»

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία

Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο διεξάγεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός αιώνα από την ίδρυση και τη συνεχή κυκλοφορία του επιστημονικού περιοδικού «Θεολογία», από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή κορυφαίων θεολόγων, φιλοσόφων, επιστημόνων και ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Σόφιας και πάσης Βουλγαρίας κ. Δανιήλ, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννης, καθώς και εκπρόσωποι των υπολοίπων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, προσκεκλημένοι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, γεγονός μοναδικό στην ιστορία του εμβληματικού αυτού μνημείου και ευκαιρία για συμμετοχή όλων των Θεσσαλονικέων σε μια ζωντανή εμπειρία ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αρχίσουν το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη έναρξή τους θα πραγματοποιηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, στις 18:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε πανηγυρική εκδήλωση στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης, όπου και θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Το Συνέδριο θα πλαισιωθεί από τρεις παράλληλες εκδηλώσεις, εκκλησιαστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που αναδεικνύουν τον, χριστιανικά οικουμενικό, διαβαλκανικό χαρακτήρα του:

Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Η ιστορική και πολιτισμική εμπειρία των Βαλκανικών χωρών και οι σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 29η Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 11:00 - 12:45, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης), με συμμετοχή φιλοσόφων από όλες τις Βαλκανικές χώρες και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Διαβαλκανική Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Σε υπέρμαχον η Οικουμένη: Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης στα Βαλκάνια: εμβληματικοί λατρευτικοί χώροι, φορητές εικόνες και τοιχογραφίες», με εκθέματα από κάθε χώρα των Βαλκανίων, η οποία θα διαρκέσει έως τις 20 Οκτωβρίου 2025. Τα Εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα, 29η Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, Προκαθημένων και Εκπροσώπων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, καθώς και άλλων επισήμων προσώπων. Η είσοδος στα εγκαίνια είναι επίσης ελεύθερη.

Μεγάλη συναυλία στην Αίθουσα Φίλων Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, ώρα 20:30, με τίτλο: «Μαζί, από τα Βαλκάνια για την Οικουμένη», με την συμμετοχή εξαίρετων μουσικών σχημάτων από την Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες, (ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς με το μουσικό του σχήμα, από τη Σερβία, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Χορωδία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Νεανική Χορωδία Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και το Γυναικείο χορωδιακό σύνολο Vanya Moneva από τη Βουλγαρία), στο πλαίσιο της τελετής λήξης του Συνεδρίου. Η είσοδος θα είναι δυνατή με δελτία εισόδου, μέρος των οποίων θα διατεθεί, με σειρά προτεραιότητας, σε όσους έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του Συνεδρίου και θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του και τα οποία θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου την Τρίτη 30/09 και την Τετάρτη 01/10, από τις 9:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, ενώ ένα άλλο μέρος θα διατίθεται δωρεάν στο κοινό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

