Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα η μηχανοκίνητη πορεία - iefimerida.gr

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται από τις 18:10 οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ﻿.

Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά συνοπαδών τους που έφτασε με το C-130 και ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία ώς την Τούμπα.

Εκεί χιλιάδες οπαδοί χειροκρότησαν τους οπαδούς και φώναξαν συνθήματα όπως το «αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» ενώ περνούσε η πομπή με τις σωρούς των 7 αδικοχαμένων φιλάθλων.

Πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Νωρίτερα, αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευθεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

